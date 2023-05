Cristiano Ronaldo dá bronca em adversários e empurra auxiliar após insistência por selfie

O Al-Nassr não vive grande fase no Campeonato Saudita e se vê cada vez mais distante do título nacional desta temporada. Em campo, o astro Cristiano Ronaldo tem deixado transparecer sua irritação e não gostou de pedidos insistentes por fotos por parte de integrantes do Al-Khaleej.

Após o apito final do empate por 1 a 1 entre Al-Nassr e Al-Khaleej, jogadores e integrantes da comissão técnica da equipe adversária se aproximaram de Cristiano Ronaldo para pedir fotos e troca de camisas com o craque português.

Mas um membro do estafe do Al-Khaleej fez Cristiano Ronaldo perder a linha após persistir em pedidos para tirar uma selfie com o jogador lusitano. O atacante se incomodou e empurrou o braço do auxiliar que estava apoiado em seu ombro na tentativa de obter a foto.

Y Cristiano Ronaldo tambaleándose en la Liga Saudí. Y pierde los estribos. En este video se enoja con su entrenador, Ronaldo, quien no respeta a nadie. Por favor envíelo de vuelta a Europa, no queremos que sea arrogante. Es un trato fallido. el esta completamente indefenso pic.twitter.com/XoYf2CfY6L — mohammed alamri (@mohammedtellmy) May 8, 2023

Em campo, Fábio Martins abriu o marcador para o Al-Khaleej aos 4 minutos da etapa inaugural, mas o Al-Nassr buscou o empate aos 17 com Álvaro González. Cristiano Ronaldo passou em branco e o placar permaneceu inalterado no tempo complementar.

Cristiano Ronaldo não ficou satisfeito com a atuação do Al-Nassr nesta segunda-feira. Foto: Fayez Nureldine/ AFP

Com a igualdade no marcador, o Al-Nassr chega aos 57 pontos e se mantém na segunda colocação. A liderança pertence ao Al-Ittihad, com 62. Há apenas mais quatro rodadas em disputa no Campeonato Saudita.