Cristiano Ronaldo exibe sua nova Ferrari azul; saiba o preço do carro

O astro Cristiano Ronaldo usou suas redes sociais para exibir sua nova compra. Agora, o português terá em sua garagem uma Ferrari azul. O modelo é uma novidade da marca e se trata do primeiro SUV feito pela fábrica italiana.

Quem quiser comprar um Purosangue no Brasil terá de esperar. Um pedido pode levar até dois anos para ser entregue. O valor também é surpreendente: R$ 7,5 milhões. Nos EUA, por exemplo, o carro é vendido por US$ 400 mil (cerca de R$ 2 milhões na cotação atual).

Essa Ferrari vem equipada com motor V12 6.5, com 725cv de potência, câmbio de dupla embreagem e oito marchas. A velocidade máxima que ele pode alcançar é 310 km/h e vai de 0 a 100km/h em apenas 3,3 segundos.

Cristiano Ronaldo e sua Ferrari Purosangue azul. Foto: Reprodução/ Instagram @cristiano

Quem quiser comprar um Purosangue poderá ainda personalizar o seu carro, agregando até R$ 200 mil no valor do carro. Cristiano Ronaldo fugiu do padrão vermelho e escolheu a Ferrari na cor azul.

Cristiano Ronaldo, que atua no saudita Al-Nassr, coleciona diversos carros de luxo. Segundo o britânico The Sun, o lusitano tem mais de 10 carros na garagem, que somados atingem o valores acima de R$ 100 milhões.