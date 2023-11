Cristiano Ronaldo ganha estátua de corpo inteiro na Arábia Saudita em seu próprio museu: parece ele?

Sabe de quem é essa imagem? É de Cristiano Ronaldo, atacante português e uma das principais contratações do futebol saudita na temporada. Ele acaba de ganhar uma estátua de corpo inteiro na cidade de Riade. Há um museu na cidade dedicado ao futebol e a ele. A estátua tem tamanho real, embora possa deixar os visitantes em dúvida numa primeira olhada. O atacante usa a camisa do seu clube, o Al-Nassr.

Nesse ‘boom’ do futebol saudita, o astro português foi um dos primeiros a desbravar o novo território esportivo e endinheirado. Está em seu contrato divulgar o futebol saudita. Desde sua chegada no começo do ano até agora, o futebol local deu um salto, investiu em outros jogadores renomados, como Neymar, e também em treinadores que teriam lugar em grandes clubes da Europa, como o argentino Marcelo Gallardo, que acaba de assinar contrato no país por duas temporadas.

Mesmo no Brasil, quando o Al-Hilal, de Jorge Jesus, tirou Neymar do PSG, emissoras de TV começaram a mostrar o Campeonato Saudita, e os torcedores foram se familiarizando com os nomes dos clubes. Neymar teve recepção de pompa, como tudo no país. Foi ganhar o dobro do que recebia em Paris sem olhar para trás. mas ele se machucou na seleção brasileira, teve de passar por uma cirurgia e só voltará em agosto do ano que vem. Neymar terá missões semelhantes a de CR7 no futebol saudita.

Há duas semanas, a Fifa, numa manobra que muitos no futebol não entenderam, anunciou a Arábia Saudita como sede da Copa do Mundo de 2034.

A estátua de Cristiano é o cartão de visita do Museu que leva o seu nome na cidade. Ele foi inaugurado no fim de outubro e mostra os principais momentos da carreira do jogador, além de réplicas dos troféus conquistados pelo craque ao longo de sua carreira. Aos 38 anos, CR7 continua ativo e sem sinais de que vai parar de jogar. Nesta semana, ele ajudou a seleção portuguesa a se garantir na Euro de 2024, que vai ser disputada na Alemanha. Até lá, ele não vai parar.

O museu faz parte de negociações com seu clube e os governantes locais para reverenciar o primeiro grande jogador a aceitar jogar no país. Ele é o atleta mais bem pago do mundo, somando salários, patrocínios e eventos. Estima-se que Cristiano Ronaldo receba US$ 260 milhões por temporada. Ele tem contrato até junho de 2025.