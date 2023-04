Cristiano Ronaldo ignora polêmicas e vira fotógrafo em treino do Al-Nassr; veja as fotos do jogador

Cristiano Ronaldo esnobou as controvérsias recentes e a má fase do Al-Nassr e apareceu de bom humor no treinamento do time saudita no domingo. O astro português atacou de fotógrafo antes da atividade e tirou fotos de seus companheiros no campo. O clube árabe revelou o resultado dos cliques em suas redes sociais.

O Al Nassr compartilhou as fotos do treino de domingo e também as imagens feitas por Cristiano Ronaldo, com um câmera profissional em mãos, fotografando seus colegas e funcionários do clube. Ele surgiu bem-humorado, diferentemente do comportamento que teve na semana passada.

الكاميرا بين يدي التاريخي رونالدو 🤩



و هذه نتائج تصويره 😂👏 pic.twitter.com/jGTWqfuVxY — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 23, 2023

O atacante está sendo alvo de um processo pedindo a sua deportação da Arábia Saudita por uma advogada que não gostou nada do gesto obsceno feito pelo jogador a torcedores rivais na saída de campo após derrota do Al-Nassr para o Al-Hilal, na última terça-feira. A ação já foi encaminhada ao astro português. Os apoiadores do time adversários gritavam o nome de Lionel Messi, provocando o astro português.

Nouf bin Ahmed, que é advogada, conselheira da ONU e professora universitária, afirmou que o ato é “indecente” e “requer prisão e deportação quando cometido por um estrangeiro”. Por isso, apresentou uma petição ao Ministério Público do país árabe. No mesmo jogo, o craque português aplicou um “mata-leão” no volante colombiano Gustavo Cuéllar, ex-jogador do Flamengo.

Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr, clube da Arábia Saudita Foto: FAYEZ NURELDINE / AFP

Cristiano Ronaldo tem 11 gols e duas assistências em 13 partidas com a camisa do Al-Nassr. Aos 38 anos, o veterano deixou o Manchester United na última temporada para desbravar o futebol da Arábia Saudita. De acordo com a imprensa local, o salário do atacante eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo é de 173 milhões de libras (R$ 1,1 bilhão) por ano.

Com Cristiano Ronaldo em campo, o Al-Nassr joga nesta segunda. Enfrenta o Al-Wehda às 15h (horário de Brasília), pela Copa do Rei Saudita.