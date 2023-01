Cristiano Ronaldo cumpre suspensão e desfalca Al Nassr no primeiro jogo após apresentação

Cristiano Ronaldo precisará esperar um pouco mais para estrear com a camisa do Al Nassr. O novo time do astro português divulgou a escalação da partida contra o Al Taee pelo Campeonato Saudita, nesta sexta-feira, às 12h, sem o nome do seu principal jogador. A partida seria disputada na última quinta-feira, mas foi adiada depois que uma forte chuva atingiu o entorno do estádio Mrsool Park e afetou o sistema elétrico do local. O Al Nassr venceu por 2 a 0, com dois gols do brasileiro Talisca.

O torcedor, claro, quer saber quando Cristiano Ronaldo vai jogar. O português foi punido pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA) com dois jogos de suspensão por dar um tapa na mão de um torcedor do Everton, danificado o celular do fã. Ele terá que cumprir a punição, segundo confirmou um representante do Al Nassr à agências de notícias AFP. Além disso, o Al Nassr tem oito estrangeiros inscritos na liga saudita e precisará retirar um atleta para incluir Cristiano Ronaldo.

O craque português foi apresentado na terça-feira, em evento para 30 mil pessoas no estádio do clube. O atacante de 37 anos participou de trabalhos de finalização e interagiu bem com os brasileiros Anderson Talisca e Luiz Gustavo, novos colegas de equipe. A torcida sempre vibrava a cada toque na bola do astro.

O atual salário de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, seu novo time, é o maior do mundo entre jogadores de futebol: ele ganhará 173 milhões de libras (R$ 1,1 bilhão) por ano, de acordo com a mídia estatal saudita.

Depois da partida desta sexta-feira, o Al Nassr volta a campo no sábado, dia 14, para enfrentar o Al Shabab, às 14h30, e depois recebe o Al-Ettifaq, no dia 22, no mesmo horário, dessa vez com a possível presença de CR7. Antes de a bola rolar nesta sexta, o Al Nassr liderava a liga saudita, com 26 pontos, um a mais que Al-Shabab e o rival Al Hilal.