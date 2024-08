Cristiano Ronaldo lança canal no YouTube, quebra recorde e fãs pedem parceria com Messi

O canal conta com 18 vídeos, dos mais variados temas e com muitas curiosidades sobre o futebol. Ser youtuber é mais uma ambição do craque, que já tem inúmeros empreendimentos em seu nome, como marca de roupas, perfumes, óculos, hotelaria, curso de língua portuguesa e clínica para tratamento capilar.

Cristiano Ronaldo espera usar os vídeos para mostrar as adversidades que passou até se tornar um dos maiores do esporte. O craque espera que, além do entretenimento, as pessoas possam se identificar e até mesmo aprender com sua história de vida.