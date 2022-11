Cristiano Ronaldo lança coleção de NFTs e tokens podem ser adquiridos a partir de R$ 417

Publicidade

Cristiano Ronaldo, da seleção de Portugal, vai lançar nesta sexta-feira, 18, a sua primeira coleção de NFTs (tokens não fungíveis),e as vendas vão estar disponíveis a partir das 6h da manhã. O lançamento será realizado com a Binance, uma corretora de criptomoedas, com a qual o craque português tem parceria.

A coleção vai contar com sete estátuas animadas de quatro diferentes níveis de raridade: Super Super Raro (SSR), Super Raro (SR), Raro (R) e Normal (N). As estátuas NFT vão retratar o português em um momento importante de sua vida e carreira, desde os primeiros chutes na infância, até gols de bicicleta anotados no profissional.

Dos 45 NFTs totais, 40 se enquadram na categoria SSR e serão leiloados a partir de lances de 10 mil Binance USD (R$ 53,9 mil). Os demais cinco tokens, do nível SR de raridade, receberão lances partir de 1,7 mil Binance USD (R$ 8,9 mil). Outras 6.6 mil NFTs (6 mil raras e 600 normais) serão leiloadas partir de 77 Binance USD (R$ 417,39). O leilão terá 24 horas de duração.

De acordo com o comunicado da Binance, cada nível de raridade de NFT virá com um conjunto de vantagens exclusivas, como: mensagem pessoal de Cristiano Ronaldo; mercadorias autografadas, como camisas de futebol; acesso garantido para quedas futuras, entre outros prêmios e brindes.

“Foi importante para mim criarmos algo memorável e único para meus fãs, pois eles são uma grande parte do meu sucesso”, disse Cristiano Ronaldo. “Com a Binance, consegui fazer algo que não apenas captura a paixão do jogo, mas também recompensa os fãs por todos os anos de apoio.”

Sylmara Multini, CEO da IDG NFT, vê esta postura de Cristiano Ronaldo como positiva. “Os NFTs são uma maneira original e autêntica de estreitar a relação entre um atleta e o torcedor. Além de, por exemplo, gerar valor de mercado para jogadores, a criação destes ativos digitais aumenta a experiência do colecionador. De forma simples, uma relação entre clube e ídolo com os torcedores e fãs torna-se mais palpável, com um sentimento de proximidade entre os envolvidos neste mercado”, afirmou.

“A Copa do Mundo é uma oportunidade única para aproveitar ainda mais o lançamento e divulgação desses conteúdos”, acrescentou Sylmara, responsável por colecionáveis digitais do atacante Richarlison, da seleção brasileira, do ex-jogador Reinaldo, do ex-atleta de vôlei Giba e também do ex-piloto Christisn Fittipaldi.