Cristiano Ronaldo sofre com inflação e nova mansão em Portugal vai custar R$ 81 milhões; veja fotos

Cristiano Ronaldo está construindo uma nova mansão para a sua família em Portugal, mas vai ter que abrir o bolso para finalizar as obras. Isso porque com a inflação atingindo altos índices na Europa, a construção do novo lar do craque português subiu 70%, segundo o tabloide britânico The Sun. A casa terá piscinas interiores e exteriores e uma garagem com capacidade para 20 carros.

A publicação dá conta de que a obra inicialmente estava orçada em US$ 10 milhões (R$ 47 milhões na cotação atual), mas o custo dos materiais dispararam e o serviço atualmente está em US$ 17 milhões (R$ 81,5 milhões). A mansão fica localizada na Quinta da Marinha, região litorânea de Portugal, e o projeto deve ser finalizado no fim do ano.

Projeto em CGI da nova mansão de Cristiano Ronaldo. Projeto CGI mansão CR7 Foto: Reprodução/The Sun

Ainda de acordo com a publicação, Cristiano Ronaldo pretende se mudar para a nova mansão com a mulher, Georgina Rodríguez, e os filhos quando encerrar a carreira no futebol. O atacante da seleção de Portugal é pai de Cristiano Jr., de 12 anos, e dos gêmeos Eva e Mateo, de cinco, que teve antes de conhecer Georgina. Eles são pais de Alana Martina, também de cinco anos, e de Bella, de 13 meses, nascida em abril do ano passado. Todas as crianças vivem com o casal.

Cristiano Ronaldo foi nomeado o atleta mais bem pago do mundo pela revista Forbes no início de maio, com seus ganhos anuais estimados em US$ 136 milhões (R$ 686 milhões). Seu contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, é de 173 milhões de libras (R$ 1,1 bilhão) por ano. Mais recentemente, ele superou Messi e se tornou o atleta mais bem remunerado da história.

Veja imagens da nova mansão de CR7 em Portugal

Nova mansão de Cristiano Ronaldo terá piscinas e garagem para 20 carros. Foto: Reprodução/The Sun

Obras da nova mansão de CR7 será finalizada no fim do ano. Foto: Reprodução/ TWITTER/@LILICANECAS