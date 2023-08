Cristiano Ronaldo marca e Al-Nassr se garante na final da Liga dos Campeões Árabes; veja vídeo

Cristiano Ronaldo resolveu mais uma vez. O astro português marcou o gol da vitória do Al-Nassr na semifinal da Liga dos Campeões Árabes contra o Al-Shorta, nesta quarta-feira. Com o resultado, o time do atacante português se garantiu na decisão e agora espera o vencedor do confronto Al-Hilal e Al-Shabab.

Além da vaga em sua primeira decisão desde que chegou na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo manteve sua média de gols pelo Al-Nassr. Até o momento, o astro português entrou em campo em 24 partidas pela equipe e marcou 18 gols. A decisão acontece no próximo sábado, 12, e o jogador busca seu primeiro título pela equipe.

Além do gol de pênalti, Cristiano Ronaldo teve um gol anulado pelo VAR ainda no primeiro tempo de partida. Essa é a quarta partida seguida que o astro português marca pela equipe em 2023, é o artilheiro da equipe com quatro gols em cinco jogos e, a cada partida, o jogador vem mostrando a relevância de sua chegada para a mudança de patamar do Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo colocou o Al-Nassr na decisão da Liga dos Campeões Árabes Foto: Abdullah Mahdi / AFP

Na comemoração, Cristiano Ronaldo causou polêmica. Cristão, o astro português fez o sinal da cruz antes de começar sua camemoração característica e pode ter problemas, já que o cristianismo é uma religião proibida na Arábia Saudita. A monarquia que governa o país só permite que o Islã seja a religião praticada pelas pessoas. Estrangeiros no pais tem que viver dentro das leis sauditas e, caso sejam descobertos fazendo qualquer tipo de culto religioso, são presos.