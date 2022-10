Cristiano Ronaldo marca após ganhar perdão, e United bate o Sheriff na Liga Europa

Publicidade

Cristiano Ronaldo ganhou o perdão do técnico Erik Ten Hag após abandonar o banco de reservas antes do intervalo contra o Tottenham, no Campeonato Inglês, e, nesta quinta-feira, voltou a ser titular do Manchester United. Em Old Trafford, o português se movimentou, finalizou, teve um gol anulado por impedimento, mas fechou a vitória sobre o Sheriff, por 3 a 0, que deixou a equipe viva na disputa pela vaga direta às oitavas de final da Liga Europa no Grupo E.

Depois te trabalhar sozinho e ser cortado do jogo diante do Chelsea, o camisa 7 garantiu que estava comprometido com o clube e viu o castigo chegar ao fim. Para selar as pazes de vez com o técnico, ele queria retornar ao menos com um gol e saiu ao ataque deste o apito inicial.

Antes do intervalo, a pontaria não foi a ideal, com chutes parando na marcação ou indo para fora. Antes do intervalo, uma bomba de Cristiano Ronaldo desviou na marcação e acabou em escanteio. Na cobrança, Eriksen mandou na cabeça de Dalot, que mandou às redes.

Cristiano Ronaldo marca em vitória do United pela Liga Europa. Foto: Peter Powell/ EFE

Tranquilo após abrir o placar, o United voltou com tudo para a etapa final, ciente que só a vitória o deixava em condições de avançar direto às oitavas. Antes de Rashford ampliar, Cristiano Ronaldo teve um gol anulado por impedimento. O Manchester sobrava na partida, mas nada dava certo ao camisa 7.

Ele teve boa oportunidade em cobrança de falta, aos 35 minutos, e carimbou a barreira. Na sequência da jogada, pediu a bola dentro da área e foi atendido. A cabeçada à queima roupa parou em defesa de Koval, mas no rebote, o português mandou com força para o gol. Agradeceu olhando aos céus, enquanto Ten Hag o aplaudia na beira do campo.

Cristiano Ronaldo ficou em campo até o apito final e foi bastante cumprimentado por companheiros e rivais, além de ser ovacionado pela torcida. Saiu com semblante fechado, mas aliviado por volta vitoriosa e retribuiu o carinho dos torcedores batendo palmas.

Com o triunfo, o Manchester United foi aos 12 pontos, três atrás da Real Sociedad, que manteve os 100% de aproveitamento com 2 a 0 na casa do Omonia Nicósia. As equipes se enfrentam na próxima semana e os ingleses necessitam de triunfo na Espanha por dois gols de diferença para se garantir direto, fugindo da repescagem com um dos terceiros colocados da Liga dos Campeões.

A Roma fez 2 a 1 em visita ao HJK e continua com chances de avançar em segundo no Grupo C. Tem os mesmos 7 pontos do Ludogorets, rival da próxima semana no Estádio Olímpico. O Bétis já confirmou o primeiro lugar na chave.

No Grupo G, o Freiburg confirmou o primeiro lugar com empate por 1 a 1 diante do Olympiacos. O time subiu aos 13 pontos e foi beneficiado pela derrota da Qarabag (permaneceu com 7) em visita ao Nantes (6), por 2 a 1. Já na chave H, o Ferencvaros empatou o confronto direto com o Monaco, por 1 a 1, e também se garantiu, pois manteve três pontos de vantagem sobre os franceses (10 a 7). Como havia vencido na França, avança pela vantagem no duelo, pois Crvena Zvezda subiu aos mesmos 6 do Trabzonspor, com 2 a 1 em seus domínios.