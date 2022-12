Cristiano Ronaldo não percebeu que seu tempo na seleção de Portugal passou

Pelé, o melhor de todos, já ficou no banco. Num empate em amistoso com a Bulgária em 1970, em São Paulo, ele foi reserva com a camisa 13. Quatro dias antes, havia feito dois gols na vitória de 5 a 0 contra o Chile. Zagallo havia acabado de assumir o comando do time no lugar de João Saldanha. Em sua estreia pela seleção em 1957, contra a Argentina, no Rio, também não começou jogando, embora tenha feito o gol na derrota de 2 a 1. Já Rei, ele se preparou como nunca para a Copa de 1970 e se recusou a jogar a de 74, antes dos 35 anos.

Cristiano Ronaldo, aos 37, teve de encarar o dissabor de esperar por sua vez em um jogo no Catar, diante da Suíça, pelas oitavas de final. Ele entrou quando a partida já estava liquidada para a sua seleção. A vida parece não ter ensinado nada a Cristiano Ronaldo. Não é “o envelhecer”, mas o deixar de enxergar ao seu redor e perceber que outros estão melhorando, que o caminho mudou e que o que ele sempre fez talvez já não sirva mais.

Cristiano Ronaldo fica no banco e entra no segundo tempo em partida contra a Suíça na Copa do Catar Foto: Natacha Pisarenko / AP

A lição que Cristiano Ronaldo viveu no futebol nesta terça-feira na Copa é a mesma de pessoas comuns em suas atividades nesse mundo em transformação. O espelho, para ele, não reflete mais a realidade da seleção portuguesa.

Mas o que isso significa para o jogador que nos últimos dez anos liderou as estatísticas e dividiu com Messi as maiores honrarias no futebol mundial? Diferentemente de Pelé, o jogador de futebol não enxerga, em muitos casos, seu atual momento, principalmente quando os anos chegam. Ninguém ao seu redor fala para ele abertamente essa condição, de declínio ou da necessidade de mudança. O jogador fica pulando de clube em clube, sem sucesso e sem entrar em forma, até o futebol lhe abandonar. O grande Garrincha viveu isso no fim da carreira e da vida quando tentou jogar no Corinthians. Já não era mais o Anjo das Pernas Tortas.

Cristiano Ronaldo precisa entender o seu momento no futebol e na vida. No seu caso, ele passou a temporada toda arrumando confusão em seu trabalho, no Manchester United, e depois também quando chegou com a seleção ao Catar. Não percebeu nem reparou na boa safra de profissionais portugueses ao seu redor. Não percebeu porque sempre teve olhos somente para si. Não vinha jogando bem, não se preparou de forma adequada, não enxergou que Portugal já não era ele e mais 10. E se percebeu, deu de ombros para isso, entendendo que nada aconteceria e que o técnico Fernando Santos se dobraria a ele, como tantos outros fizeram. Nunca viu nos comandantes pulso para tirá-lo do time, como aconteceu. Cristiano Ronaldo foi avisado da pior maneira possível que sua presença já não era imprescindível.

Ele continua sendo um bom atacante, não desaprendeu, mas o time sabe jogar sem ele. O atacante havia “brigado” dias antes com o treinador por ter sido substituído. Fernando Santos diz que não gostou do ‘biquinho’ do atleta após a troca. E tomou a decisão de deixá-lo no banco em jogo eliminatório. Pesou sua decisão e seguiu com ela apostando num futebol mais coletivo. Sabia o que estava fazendo.

Ganhar ou perder o jogo não é o ponto. O que fez o técnico foi apontar caminhos, se não para essa Copa, para as próximas. O fato é que ficar no banco em condições de jogo foi uma sensação nova para Cristiano Ronaldo. Nova e negativa. Isso não quer dizer que ele seja reserva ou que esteja encostado no grupo. Nada disso. Mas agora sabe que há uma seleção portuguesa sem ele, que ganha jogos e que se garante em Copas.

CR7 abraçou seus amigos a cada um dos seis gols da equipe e, ao que parece, continua animado com o desempenho de Portugal no Catar. Se ele não aprontar de novo, nada muda. Como Cristiano Ronaldo é imprevisível também, não seria demais pensar que poderia pedir para sair. Não acho que será o caso. Ele está atrás do recorde de gols de Eusébio em Copas. Tem oito. Eusébio marcou nove vezes em 1966. O atacante não anunciou seu adeus da seleção, mas começa a entender que bons jogadores pedem passagem no elenco. É a troca de bastão natural da vida. Talvez ele anuncie seu fim de linha com a camisola portuguesa após a edição do Catar. Seria melhor do que não ser convocado no ano que vem.