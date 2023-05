Cristiano Ronaldo não quer mais jogar na Arábia Saudita, diz jornal espanhol

A lua de mel entre Cristiano Ronaldo e a Arábia Saudita parece estar perto do fim. De acordo com uma publicação do jornal espanhol Mundo Deportivo, o astro português busca maneiras de deixar o Al Nassr, com quem ainda tem mais de dois anos de contrato, para voltar para o futebol europeu.

Desde que chegou na Arábia Saudita, em janeiro de 2023, Cristiano Ronaldo entrou em campo em 18 partidas, ficando em campo por mais de 1400 minutos, marcou 14 gols e deu duas assistências. Apesar do desempenho esportivo, de acordo com a publicação do veículo espanhol, o jogador não está satisfeito com a estrutura fornecida pelo clube e pelo país. Além disso, o baixo nível técnico do futebol no país também incomoda o jogador.

De acordo com o jornal, existe uma possibilidade de Cristiano Ronaldo buscar a rescisão contratual com o Al Nassr. Contudo, se optar por este caminho sem nenhum acordo amigável entre as partes envolvidas, CR7 teria que pagar o valor restante do contrato com o clube saudita. Além disso, de acordo com Regulamento do Estatuto de Transferência de Jogadores da Fifa, o português iria ter que cumprir um período de quatro meses sem atuar por nenhum clube como penalidade. Vale lembrar que quando deixou o Manchester United, Cristiano fechou acordo com a equipe inglesa e pode seguir atuando normalmente.

Cristiano Ronaldo quer deixar o Al Nassr e seguir de volta para a Europa, diz a imprensa espanhola Foto: Fayez NURELDINE / AFP

Volta para a Inglaterra?

No meio da atual temporada do futebol europeu, alguns veículos europeus chegaram a noticiar um possível acordo entre Al Nassr e Newcastle, que pertencem ao mesmo grupo. De acordo com o que foi noticiado na época, o clube inglês poderia ter o atacante português caso se classificasse para a próxima edição da Champions League, o que aconteceu.

A alternativa apresentada pela imprensa europeia na época era um empréstimo de Cristiano Ronaldo para o Newcastle. Se isso acontecer, o astro português disputaria mais uma vez a Champions League, competição que já conquistou cinco vezes na carreira.

