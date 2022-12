Cristiano Ronaldo nega acordo com Al Nassr e torce por recuperação de Pelé: ‘O Rei tem que melhorar’

Cristiano Ronaldo negou, nesta terça-feira, ter um acordo para ser contratado pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. Ao ser perguntado a respeito na zona mista de entrevistas do estádio Lusail, no Catar, após a goleada de Portugal por 6 a 1 sobre a Suíça pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o atacante português foi enfático.

“Não, não é verdade”, limitou-se a dizer o atacante, cuja contratação pelo clube saudita vem sendo especulada pela imprensa europeia.

Após rescindir seu vínculo com o Manchester United, dias antes da estreia de Portugal na Copa do Mundo do Catar, Cristiano Ronaldo adotou o silêncio sobre seu futuro e não comentou publicamente sobre qual o próximo clube a defender. O astro da seleção portuguesa preferiu manter o foco na Copa do Mundo.

Cristiano Ronaldo começou no banco de reservas nesta terça-feira no duelo pelas oitavas de final da Copa do Mundo Foto: (AP Photo/Pavel Golovkin)

Contudo, nesta semana, alguns jornais da Europa noticiaram a ida do craque para o futebol da Arábia Saudita, por cerca de 200 milhões de euros por ano. A informação foi negada pelo atleta nesta terça-feira.

Mensagem para Pelé

Cristiano Ronaldo também aproveitou a passagem pela zona mista após a classificação para as quartas de final da Copa do mundo do Catar para desejar a Pelé, que está internado mais uma vez em São Paulo, uma rápida recuperação: “Nosso rei tem que melhorar, isso é o que queremos”, afirmou.

Pelé foi quem entregou o primeiro troféu de melhor jogador do mundo para Cristiano Ronaldo, em 2008. O astro português volta a a jogar no próximo sábado, 10, pelas quartas de final da Copa do Mundo contra a seleção do Marrocos.

A partida, que vale vaga para a semifinal do Mundial, está marcada para ser disputada ao meio-dia (horário de Brasília), no Estádio Al Thumama.