Cristiano Ronaldo passa em branco, mas Al-Nassr vence na Liga dos Campeões da Ásia

Cristiano Ronaldo passou em branco, nesta terça-feira em sua primeira partida na Liga dos Campeões da Ásia, mas seu time, o Al-Nassr, derrotou o clube iraniano Persepolis por 2 a 0, em Teerã, capital iraniana. Antes do jogo, os torcedores do Irã já tinham mostrado sua relação de idolatria com o português ao invadir o hotel da equipe saudita.

A partida foi disputada no estádio Azadi vazio depois que o Persépolis recebeu ordem da Confederação Asiática de Futebol para jogar sem torcedores, após reclamações do clube indiano Goa sobre uma postagem ofensiva nas redes sociais feita pela seleção iraniana em 2021.

Isso significou que os torcedores iranianos foram privados da oportunidade de ver Cristiano Ronaldo e outras contratações caras do clube saudita, como Sadio Mané e Marcelo Brozovic. Os dois gols, marcados na etapa final, foram obra de jogadores sauditas.

Cristiano Ronaldo não marcou na vitória do Al-Nassr na Champions League da Ásia Foto: AP Foto/Vahid Salemi

Abdulrahman Ghareeb marcou aos 15 minutos e Mohammed Qassem aumentou a vantagem doze minutos depois, com seu primeiro gol pelo clube de Riad. Cristiano Ronaldo grande chance, aos 20 minutos de jogo, mas cabeceou em cima do goleiro.

Embora o ambiente dentro do estádio fosse calmo, a presença de Cristiano causou grande agitação local. Centenas de fãs locais reuniram-se no hotel onde Al-Nassr estava hospedado na esperança de alguma forma ver a estrela portuguesa de 38 anos. A situação ficou tão caótica que o Al-Nassr - ainda em busca do seu primeiro campeonato continental - não conseguiu treinar.

A vitória do Al Nassr coloca o time na liderança do Grupo E, à frente do Al-Duhail, do Catar, e o Istiklol, do Tadjiquistão, que empataram sem gols. Os dez primeiros de cada grupo, e os 6 melhores segundos colocados do torneio em que competem 40 clubes, avançarão para a segunda fase.

A visita do Al-Nassr ao Iran foi a primeira de um clube da Arábia Saudita desde 2015, depois de as relações diplomáticas dos dois países terem sido restabelecidas em junho em acordo mediado pela China.