‘Cristiano Ronaldo está em uma forma espetacular’, elogia companheiro de seleção portuguesa

Publicidade

Os 37 anos, os poucos minutos em campo na temporada, a diminuição do número de gols marcados nas partidas e a recente polêmica com o técnico Erik Ten Hag, além das críticas à estrutura do Manchester United, seu clube, não diminuem a expectativa da seleção portuguesa de que Cristiano Ronaldo será um dos destaques da Copa do Mundo do Catar.

Leia também Cristiano Ronaldo e Messi participam de ação publicitária inédita da Louis Vuitton antes da Copa

“Pelo que tenho visto nos treinos, o Cristiano está em uma forma espetacular. O coletivo tem de trabalhar muito bem para que as individualidades se destaquem. E com o Cristiano não é diferente”, disse Rubén Neves, companheiro do astro na seleção de Portugal, neste domingo, em entrevista coletiva no Catar.

Cristiano Ronaldo vive momento complicado no Manchester United e quer dar a volta por cima na Copa do Mundo. Foto: EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO PORTUGAL OUT

story

O meio-campista do Wolverhampton, de 25 anos, ratificou o que já havia dito Bruno Fernandes, no sábado, de que o clima na seleção portuguesa é muito bom para a disputa da Copa do Mundo. “Não há polêmica em nosso vestiário. Todo mundo se fala, conversa. Estamos 100% focados na Copa do Mundo e há uma atmosfera espetacular.” Portugal reúne neste Mundial um elenco forte, com bons jogadores do meio de campo para frente, além, claro, de Cristiano Ronaldo.

Rubén Neves demonstra um otimismo muito grande no desempenho do time no Catar. “Estamos muito bem fisicamente e o objetivo na primeira fase é vencer todos os jogos e ser o primeiro do grupo. É uma competição complicada, na qual não se pode ter dias maus porque pode lhe causar a eliminação. Nossa concentração e motivação são para fazer um grande Mundial”, afirmou o jogador, presente em 32 partidas com Portugal.

Continua após a publicidade

A seleção portuguesa estreia na Copa na quinta-feira, diante de Gana, no Grupo H, que ainda reúne as seleções da Coreia do Sul e do Uruguai. O Brasil pode se colocar no caminho de Portugal já nas oitavas. Se o time de Tite ficar em primeiro do seu grupo e Portugal terminar a fase em segundo, as duas seleções vão se enfrentar.