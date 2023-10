Cristiano Ronaldo corre risco de sofrer punição de 100 chicotadas no Irã; entenda

Cristiano Ronaldo voltou a ser foco dos noticiários do mundo árabe, mas desta vez por um motivo polêmico. O astro português pode ser punido com 100 chicotadas caso volte a entrar no Irã por supostamente ter cometido adultério no país. Ele abraçou e beijou a cabeça de uma mulher iraniana. O ato é proibido àqueles que não são casados.

O ato, entretanto, foi de carinho e consideração. O Al Nassr, time de CR7, visitou o Persepolis no dia 19 de setembro pela fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia. Durante a visita, Ronaldo se encontrou com Fatemeh Hamami, mulher que tem 85% do corpo paralisado e que pintou um quadro do ídolo português com os pés. como retribuição, o jogador a abraçou e deu um beijo em sua cabeça. O momento foi registrado nas redes sociais do Al Nassr.

Com 31 gols em 36 jogos pela equipe saudita, CR7 agora corre o risco de ser punido caso volte a pisar no Irã. A penitência para o ato equivale a 100 chicotadas. Segundo o jornal italiano Corriere dello Sport, o ato do astro causou alvoroço, mesmo sem querer. Emocionado, ele abraçou a fã iraniana com muito entusiasmo. No código penal do país, isto é visto como crime passível a punição física.

Na Liga dos Campeões da Ásia, o Al-Nassr lidera o Grupo E com 6 pontos, tendo vencido seus dois compromissos até aqui. O Persepolis é o 2º colocado com três pontos, sendo um triunfo e uma derrota. Al-Duhail e Istiklol vêm logo atrás.

Astro de Portugal, Cristiano Ronaldo pode ser punido com 100 chicotadas no Irã. Foto: Jose Coelho/EFE

No vídeo abaixo, o momento registrado acontece aos 5:29. Antes disso, Ronaldo também recebe e abraça uma criança e tira foto com sua família.