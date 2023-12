Cristiano Ronaldo ironiza ranking de melhores do mundo após ficar de fora do top 10

Fora do top 10 da lista dos melhores jogadores do mundo em 2023 elaborada pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS), Cristiano Ronaldo aparentemente não gostou nem um pouco do ranking divulgado pela entidade nesta semana e reagiu com ironia ao resultado.

Ao comentar uma publicação feita no Instagram do jornal português A Bola, que destacava os nove melhores colocados da premiação, o craque usou uma série de emojis de risada para demonstrar insatisfação com a lista formulada pela IFFHS. A postagem destacou ainda na legenda que Bernardo Silva, do Manchester City, foi o único representante luso da lista, encabeçada por Erling Haaland.

Em setembro, o atacante havia feito o mesmo ao ficar de fora pela primeira vez após 20 anos do Bola de Ouro, promovido pela revista France Football. A publicação alvo da “zombaria”, na ocasião, foi realizada pelo jornal espanhol AS, que trazia uma análise do repórter Tomás Roncero sobre a oitava conquista do prêmio pelo argentino Lionel Messi.

Astro português usou emojis de risada para ironizar resultado da premiação Foto: Reprodução/Instagram

Jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde deve encerar a sua carreira, Cristiano Ronaldo possui cinco bolas de ouro e cinco premiações do IFFHS. A última vez ele que conquistou o prêmio da France Football foi em 2017. Nesta temporada, o atacante é o artilheiro do mundo com 53 gols marcados e consolidará a marca, já que seus concorrentes Kane, Mbappé e Haaland não jogam mais este ano.