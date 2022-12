Cristiano Ronaldo se despede do sonho de conquistar a Copa do Mundo: ‘Foi bonito enquanto durou’

A última imagem de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo é a perfeita ilustração de como o astro português se sentiu após a eliminação para Marrocos nas quartas de final do Mundial do Catar. O astro deixou o campo aos prantos e um dia depois se valeu das redes sociais para comentar o assunto. Em postagem feita em sua conta oficial no Instagram, lamentou ter dado adeus ao seu “maior sonho” com a camisa da seleção portuguesa.

Leia também Estádio Al Bayt será convertido em hotel cinco estrelas, shopping e hospital após a Copa do Mundo

Na postagem, Cristiano Ronaldo resgatou uma foto em que aparece cabisbaixo no gramado do Estádio Al Thumama e escreveu um longo texto lamentando a eliminação. A Copa do Mundo do Catar foi a última do astro de 37 anosa, pós ele participar de cinco edições.

“Ganhar um Mundial por Portugal era o maior e mais ambicioso sonho da minha carreira. Felizmente, ganhei muitos títulos de dimensão internacional, inclusive por Portugal, mas colocar o nome do nosso país no patamar mais alto do Mundo era o meu maior sonho”, disse.

Cristiano Ronaldo deixou o gramado do Estádio Al Thumama aos prantos após ver Portugal ser eliminado do Mundial do Catar. Foto: Luca Bruno/AP

“Lutei para isso. Lutei muito por esse sonho. Nas cinco presenças que marquei em Mundiais ao longo de 16 anos, sempre ao lado de grandes jogadores e apoiado por milhões de portugueses, dei tudo de mim. Deixei tudo em campo. Nunca virei a cara à luta e nunca desisti desse sonho”, escreveu Cristiano Ronaldo.

Após ter sido titular nas primeiras três partidas da fase de grupos no Catar, Cristiano Ronaldo foi preterido pelo técnico Fernando Santos no mata-mata e começou as partidas de oitavas e quartas de final na reserva. Tudo começou quando o astro reclamou acintosamente ao ser substituído no duelo com a Coreia do Sul, pela fase de grupos, sendo flagrado dizendo a frase “que pressa do c* para me tirar”. Posteriormente, se recusou a treinar com os reservas, mostrando que não tinha aceitado a decisão do treinador.

Toda a polêmica criada em seu entorno no Catar foi tema abordado no texto de Cristiano Ronaldo, que afirmou que “jamais virou as costas aos companheiros e ao país”. Por fim, terminou o texto com uma mensagem enigmática, afirmando que espera “que o tempo seja bom conselheiro e permita que cada um tire suas conclusões”.

“Infelizmente, ontem (sábado), o sonho acabou. Não vale a pena reagir a quente. Quero apenas que todos saibam que muito se disse, muito se escreveu, muito se especulou, mas a minha dedicação a Portugal não mudou nem por instante. Fui sempre mais um a lutar pelo objetivo de todos e jamais viraria as costas aos meus companheiros e ao meu país”, seguiu. “Por agora, não há muito mais a dizer. Obrigado, Portugal. Obrigado, Catar. O sonho foi bonito enquanto durou… Agora, é esperar que o tempo seja bom conselheiro e permita que cada um tire as suas conclusões”, concluiu.

Em cinco participações em Copas, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, Cristiano Ronaldo disputou 21 jogos e marcou 8 gols com a camisa da seleção portuguesa. Sua melhor colocação em Mundiais foi em 2006, na Alemanha, com uma quarta colocação.

Veja a postagem original