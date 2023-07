Cristiano Ronaldo vê Al Nassr ser goleado na volta das férias e alfineta escolha de Messi pela MLS

Cristiano Ronaldo voltou das férias com derrota do Al-Nassr para o Celta de Vigo, da Espanha, por 5 a 0, em amistoso realizado na cidade de Faro em Portugal. O craque português jogou apenas o primeiro tempo da partida, que terminou sem gols, mas viu do banco de reservas o revés dos seus companheiros comandados por Luís Castro, ex-Botafogo. Além disso, o astro português analisou suas opções para o futuro e foi direto ao comparar a liga saudita com a Liga dos Estados Unidos, onde Messi jogará pelo Inter Miami.

“Não volto ao futebol europeu, a porta está completamente fechada. Tenho 38 anos, também o futebol europeu perdeu muita qualidade... a única válida é a Premier League, que está muito à frente de todas as outras ligas. A Liga Saudita é melhor que a MLS. Abri o caminho para a Liga Saudita... e agora todos os jogadores estão vindo para cá. Na Itália foi da mesma forma. A Liga estava “morta” e rejuvenesceu. Onde o Cristiano vai gera interesse”, explicou o astro português em sua volta aos gramados.

Depois de sua ida para a Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo viu outros astros do futebol mundial seguirem o mesmo caminho. Para a próxima temporada, jogadores como Benzema, Kanté, Brozovic, Rúben Neves, Mendy e Roberto Firmino estarão na liga saudita. Citada por Cristiano em sua resposta, a MLS (Liga dos Estados Unidos de futebol) teve a chegada de Messi e Sergio Busquets para a próxima temporada e ganhou notoriedade mundial.

Cristiano Ronaldo voltou a atuar com a camisa do Al-Nassr e seguirá no futebol saudita Foto: AP Photo/Amr Nabil, File

Em pré-temporada na Europa, o Al-Nassr vinha de duas vitórias contra o Alverca, por 2 a 0, e o Farense, por 5 a 1, ambos os clubes de Portugal. Contra o Celta de Vigo, 13º colocado do último Campeonato Espanhol, o time de Luís Castro encontrou muito mais dificuldade e sofreu após a expulsão do zagueiro Al Amri aos sete minutos do segundo tempo.

Com um a menos e já realizando alguns testes no time titular, o Al-Nassr sofreu dois gols de Larsen, dois de Miguel Rodríguez e um de Gael Alonso para sacramentar a derrota por 5 a 0. O clube saudita ainda tem um amistoso marcado contra o Benfica, atual campeão português, na próxima quinta-feira.

Depois de enfrentar o maior campeão de Portugal, o Al-Nassr de Luís Castro segue sua turnê amistosa para o Japão, em torneio de pré-temporada para enfrentar o Paris Saint-Germain e a Inter de Milão, nos dias 25 e 27.