Cristo Redentor e Wembley se ‘vestem’ com as cores do Brasil para lembrar Pelé

As homenagens para Pelé se espalham pelo mundo. Pontos turísticos se ‘vestem’ com as cores do Brasil para lembrar o Rei do Futebol, morto nesta quinta-feira, aos 82 anos, em São Paulo.

O Governo de São Paulo iluminou a fachada do Palácio dos Bandeirantes com as cores verde e amarela, em homenagem a Edson Arantes do Nascimento. O governador Rodrigo Garcia decretou luto oficial de sete dias.

Prédio da Fiesp na Avenida Paulista exibe foto de Pelé. Foto: Marcelo Chello/ AP

O estádio do Maracanã, palco do milésimo gol de Pelé, homenageou o Rei com iluminação dourada na noite desta quinta pic.twitter.com/aFPJ8ElcCp — Estadão 🗞️ (@Estadao) December 30, 2022

Em Londres, o estádio de Wembley também usou as cores do Brasil para lembrar o maior jogador de todos os tempos, que não disputou uma partida sequer no tradicional campo inglês.

Tonight we light the arch in the honour of Pelé.



His unique talent lit up the game of football, and inspired the world. pic.twitter.com/6Ho2Fqz37A — Wembley Stadium (@wembleystadium) December 29, 2022

Já no Rio, cidade onde Pelé marcou seu milésimo gol, em 1969, o ponto turístico escolhido para idolatrar o Rei foi o Cristo Redentor, que também foi iluminado de verde e amarelo.