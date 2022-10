Criticado, Rodinei bate o pênalti decisivo e vive noite de redenção no Maracanã com os flamenguistas

Autor da cobrança de pênalti que garantiu o tetracampeonato ao Flamengo, o lateral-direito Rodinei viveu uma noite de redenção no Maracanã. Com sete anos de clube - ele esteve emprestado ao Internacional na temporada de 2020 -, o jogador ganhou a titularidade absoluta este ano, mas nem assim se viu livre das críticas. Agora, para sempre será lembrado como o autor do gol que definiu a Copa do Brasil de 2022 diante do Corinthians.

“Tenho só a agradecer a Deus. Nosso time mereceu, foi um jogo dificílimo, mas a nação merece ser coroada com esse título”, afirmou, após a partida. “A gente pensa que é fácil, mas era o Cássio (do outro lado), um dos melhores goleiros do Brasil. Acredito muito no trabalho. O que vivi em sete anos no clube não foi fácil, muita desconfiança, críticas. Soube levar com naturalidade. Só trabalho para mudar, não é fácil ficar todo esse tempo.”

Leia também Chegada de Dorival Junior marcou arrancada do Flamengo para o título

Aliviado, Rodinei disse que agora quer só comemorar. “Hoje foi o dia que Papai do Céu reservou para mim. Disse ‘vai lá e decide garoto’. Fui com tranquilidade. Fiz o gol e não sabia o que fazer, agora é só desfrutar, depois pensar na final Libertadores.”

O Flamengo superou o Corinthians nos pênaltis para conquistar a quarta Copa do Brasil de sua história. Foto: Sergio Moraes/Reuters

A dupla de zaga rubro-negra, por sua vez, comemorou a conquista de forma emotiva. Léo Pereira atravessou o gramado do Maracanã de joelhos, enquanto o experiente David Luiz não segurava as lágrimas e recebeu um forte abraço do técnico Dorival Júnior.

Confira a galeria das premiações da Copa do Brasil:

Copa do Brasil: Evolução das premiações para os campeões ao longo dos anos + 14

Continua após a publicidade

Para Everton Ribeiro, a dificuldade imposta pelo Corinthians na decisão já era esperada. “Não foi surpresa nenhuma. A gente não conseguiu impor nosso ritmo, e eles têm uma equipe qualificada. Cresceram e colocaram a gente para trás, mas não desesperamos”, considerou.

Ele também citou a cobrança decisiva dos pés de Rodinei. “Rodinei, de altos e baixos… Coube a ele essa grande maravilha de fazer o gol do título.”

BAIXE AQUI O PÔSTER DO TETRACAMPEONATO DO FLAMENGO