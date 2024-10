Criticados na seleção de Dorival, Vini Jr. e Raphinha reafirmam protagonismo por Real e Barcelona

Vinícius Jr. e Raphinha mostraram neste meio de semana por que são protagonistas de dois dos principais clubes do mundo. Ambos fizeram três gols nas vitórias de Real Madrid e Barcelona pela rodada da primeira fase da Champions League e escancararam o problema da seleção brasileira de Dorival Jr. no time verde-amarelo.

O camisa 7 do Real Madrid anotou um hat-trick depois de seu time começar perdendo por 2 a 0 para o Borussia Dortmund no Santiago Bernabéu, vencendo por 5 a 2. Com também uma atuação magistral e a faixa de capitão no braço e atuando como “camisa 10″, Raphinha balançou as redes três vezes diante do Bayern de Munique no triunfo por 4 a 1.

Vini Jr. comemora hat-trick pelo Real Madrid na Champions League Foto: Thomas Coex/THOMAS COEX

Os dois mostraram mais uma vez que protagonistas em times da Europa não faltam a Dorival. E ambos se enfrentam neste sábado, às 16h (Brasília), no El Clásico entre Real Madrid e Barcelona. Vini Jr. não tem conseguido repetir as atuações do Real Madrid na bagunçada seleção de Dorival. Raphinha, apesar de pouco apelo com o público geral do Brasil, frequentemente é questionado, mas tem sido mais constante, inclusive marcando dois gols no último jogo contra o Peru.

Raphinha marcou três gols como capitão do Barcelona na Champions League Foto: Joan Monfort/AP

Danilo é capitão da Juventus e, apesar de ter sido expulso no meio de semana contra o Stuttgart pela Champions League, joga de zagueiro no time italiano, enquanto com Dorival é lateral-direito.

O que fica claro é que os problemas da seleção brasileira não estão nos jogadores e o que eles podem proporcionar, mas sim em como eles são instruídos a atuar com Dorival Jr.