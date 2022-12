Croácia e Bélgica se enfrentaram na rodada derradeira da fase de grupos da Copa do Mundo, em duelo válido pelo Grupo F. Contudo, as seleções empataram sem gols, garantindo assim a passagem da Croácia para as oitavas de final do torneio. O duelo ainda ficou marcado pelas chances claras desperdiçadas pelo belga Romelu Lukaku, que poderiam ter colocado sua seleção no mata-mata.

