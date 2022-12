Mais uma vez saindo atrás, empatando e conseguindo a vaga nas penalidades. Assim como aconteceu nas oitavas de final, a Croácia empatou em 1 a 1 e conseguiu a vaga na semifinal da Copa do Mundo do Catar nos pênaltis, eliminando o Brasil. Veja os melhores momentos da partida.

Com o resultado, a seleção croata chega em sua segunda semifinal seguida, a terceira de sua história em Copas do Mundo, e aguarda a definição do adversário. O Brasil tem o sonho do hexa adiado por mais quatro anos.

