Croácia 2 x 1 Marrocos: Assista aos gols e aos melhores momentos da partida

A Croácia superou Marrocos por 2 a 1 na decisão de terceiro lugar na Copa do Mundo do Catar e conquistou pela segunda vez na história a terceira melhor competição em um Mundial. A primeira vez que os croatas conquistaram esta colocação foi no Mundial de 1998, na França. A melhor colocação croata na história foi o vice-campeonato na Copa da Rússia, em 2018.

Do outro lado, mesmo com a derrota na partida, a seleção marroquina fez história ao chegar ao quarto lugar no Mundial do Catar, na melhor colocação de uma seleção africana na história da competição.