‘Para vencer a Croácia, antes de tudo, temos de pensar na Argentina’, diz Nicolás Tagliafico

O lateral-esquerdo Nicolás Tagliafico foi o primeiro argentino a falar na entrevista coletiva, um dia antes da partida decisiva da semifinal da Copa do Mundo no Catar, da seleção da Argentina contra a Croácia, no estádio Lusail, nesta terça-feira, às 16 hora, pelo horário de Brasília.

Ele elogiou o adversário, mas disse que confia na sua equipe. “O importante é pensar na gente e armar um bom plano de jogo para superar uma equipe rival que tem grandes jogadores”, disse ele. “O fundamental é pensar apenas na Argentina e ver o que fazer para complicarmos o nosso adversário”.

Pela qualidade dos jogadores da Croácia, Tagliafico prevê uma partida muito disputada. “Obviamente, saberemos sofrer para conseguir a classificação para a final desta Copa do Mundo”, disse. “Nenhum jogo é fácil, principalmente uma partida que vale uma vaga em uma final de um Mundial”.

O defensor da Argentina Nicolas Tagliafico foi o primeiro a falar na coletiva de imprensa que aconteceu na véspera da partida da semifinal da Copa do Mundo Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Segundo o argentino, entre as qualidades da Croácia está a de ser um time com excelente técnica, que possui jogadores que tocam bem a bola. “Pelo nível de jogo que tem, os croatas tentarão controlar a bola e mandar no ritmo de jogo”, disse. “Teremos que pensar na Argentina.”

Uma das chaves para definir um jogo que promete ser parelho pode estar no talento de Lionel Messi, “Lionel é o nosso capitão e tê-lo ao nosso lado nos motiva e nos ajuda”, diz. “Queremos cumprir o sonho de vencer este Mundial, com ele ao nosso lado.”