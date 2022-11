Croácia divulga lista de convocados para a Copa do Mundo; veja os nomes

Publicidade

Sem surpresas, a seleção da Croácia foi convocada nesta quarta-feira. O técnico Zlatko Dalic confirmou as presenças de referências como Luka Modric e Ivan Perisic no grupo que vai disputar a Copa do Mundo do Catar, a partir do dia 20. A equipe dos Bálcãs é a atual vice-campeã mundial.

Modric é a principal referência do grupo de 26 jogadores. Aos 37 anos, segue em grande fase, titular absoluto do Real Madrid. Mais experiente agora, o meio-campista espera fazer ainda mais a diferença na seleção croata que liderou em 2018, o melhor ano de sua carreira.

O técnico Zlatko Dalic, da Croácia, anunciou a lista de convocados para a Copa do Mundo, sem surpresas. Foto: AP Photo/Darko Bandic

Na época, foi eleito o melhor do mundo pela Fifa e ganhou a Bola de Ouro em razão das boas performances com a camisa do Real (faturou um dos seus cinco títulos da Liga dos Campeões naquele ano) e também por conta do bom desempenho na Copa da Rússia.

Modric terá a companhia de outros veteranos, caso do atacante Ivan Perisic e do zagueiro Dejan Lovren, ambos de 33 anos. A eles se junta atletas mais jovens, como o volante Marcelo Brozovic, de 29.

“Acredito nestes jogadores, neste grupo e nesta seleção. As expectativas são muito grandes, incluídas as minhas próprias, mas teremos que ser objetivos e compreender que já outras 10 ou 12 seleções que esperam, com todo o direito, chegar ao título de campeão mundial”, declarou Dalic.

Da lista preliminar de 34 convocados, anunciada há 10 dias, o treinador cortou jogadores como os atacantes Josip Brekalo e Antonio Mirko Colak. O atacante Ante Rebic sequer entrou nesta relação inicial. Ele vinha sendo preterido pelo treinador desde que fez críticas públicas ao técnico após a derrota para a Espanha, na Eurocopa do ano passado.

No Grupo F, a Croácia estreará na Copa no dia 23, contra o Marrocos. Depois, os adversários serão o Canadá e a Bélgica, maior favorita da chave. Antes disso, o time croata fará amistosos com a Arábia Saudita, em Riad, na próxima quarta-feira.

Confira a lista de convocados da seleção da Croácia para a Copa:

Goleiros: Dominik Livakovic, Ivica Ivusic, Ivo Grbic;

Defensores: Domagoj Vida, Dejan Lovren, Borna Barisic, Josip Juranovic, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanisic, Martin Erlic e Josip Sutalo;

Meio-campistas: Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Lovro Majer, Kristijan Jakic, Luka Sucic;

Atacantes: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Bruno Petkovic, Mislav Orsic, Ante Budimir, Marko Livaja.