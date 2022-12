‘Croácia tem o direito de sonhar que pode vencer a Copa do Mundo do Catar’, diz Zlatko Dalic

ENVIADO ESPECIAL A DOHA - Depois de surpreender o Brasil de Neymar – e eliminá-lo da Copa do Catar – o técnico da Croácia, Zlatko Dalic prepara-se para tentar repetir a dose contra a Argentina de Lionel Messi. “Vamos armar um plano de jogo para tentar nos contrapor a uma equipe que tem excelentes jogadores”, disse Dalic.”Mas, somos uma equipe que tem talento: tanto que conseguimos chegar à semifinal em dois Mundiais consecutivos”.

Mas, a exemplo do que sucedeu na Rússia, Dalic quer porque quer disputar a final. “Queremos seguir adiante”, disse ele. “Eu e nossa comissão técnica já analisamos o nosso adversário”, disse. “Sabemos como joga e estou otimista nossos jogadores e o nosso plano de jogo”.

Apesar de afirmar que seus jogadores ficaram extenuados depois de 120 minutos e da tesa disputa de pênaltis contra o Brasil, no estádio Education City, pelas quartas-de-final, Dalic afirmou que não tem nenhum problema para escalar a sua equipe. “Vamos com tudo pata esta semifinal: nossa equipe não tem nenhum problema com lesão”, disse. “Nossos jogadires todos em forma e descansando para terem energia para um confronto tão difícil”.

Técnico da Croácia, Zlatko Dalic sonha com título na Copa do Mundo 2022 Foto: JACK GUEZ / AFP

Apesar de ,em 2018, a Croácia venceu a Argentina por 2 a 0, pela última rodada da Fase de Grupos, Dalic evita fazer qualquer comparação com aquela partida. “Para nós aquela partida valia muito, mas amanhã será decisiva e vale um lugar em uma final de uma Copa do Mundo”, diz. “E nós queremos estar nela: nós croatas, somos um povo apaixonado por futebol: temos o direito de sonhar que podemos vencer a Copa do Mundo”.