Croácia joga pelo empate contra a tensa Bélgica em confronto direto por vaga às oitavas de final

Com o Grupo F embolado, com Marrocos surpreendendo, Croácia e Bélgica não querem correr riscos e dar adeus à Copa do Mundo no Catar ainda na primeira fase. As seleções europeias se enfrentam nesta quinta-feira, às 12h, no estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, em confronto direto por uma vaga às oitavas de final. Mais confortável está a vice-campeã, líder da chave com quatro pontos e podendo empatar para avançar. Mas o triunfo pode significar se garantir em primeiro. Já os belgas somam três pontos, estão em terceiro na chave e somente a vitória interessa.

Após estrear com um frustrante empate sem gols com o Marrocos, a Croácia respirou ao golear o Canadá por 4 a 1. Estes resultados deixaram a seleção no topo e precisando somente de um empate para avançar. A Bélgica superou o Canadá na estreia por 1 a 0, mas foi surpreendida pelos africanos, sofrendo uma derrota inesperada por 2 a 0 que a obriga a somar os três pontos. Caso empate, terá de torcer por uma derrota de quatro gols ou mais do Marrocos diante do já eliminado Canadá, que jogam no mesmo horário, no estádio Al Thumama.

O técnico Zlatko Dalic não terá problemas para escalar a Croácia. Sem nenhum desfalque por lesão ou por questão disciplinar, o treinador deverá manter a mesma base da equipe que atuou nas duas primeiras rodadas. Com isso, a seleção deve continuar com o esquema de três atacantes, com Livaja centralizado, Perisic e Kramaric nas pontas e sua principal peça, o meia do Real Madrid e melhor do mundo em 2018, Luka Modric, como referência na armação.

Após uma estreia sem muito brilho contra o Marrocos, a Croácia deu a volta por cima contra o Canadá, vencendo de virada. O atacante Perisic elogiou o time e a retomada na competição.

A Croácia, de Luka Modric, lidera o Grupo F da Copa do Mundo e enfrenta a Bélgica nesta quinta-feira, ao meio-dia. Foto: OZAN KOSE / AFP

“Vimos a verdadeira Croácia. Tínhamos que ser muito melhores com a bola do que contra o Marrocos. Naquele jogo, focamos mais na defesa, por causa do contra-ataque deles, mas não fomos nós”, disse o atacante e um dos principais nomes da Croácia.

Publicidade

Em clima totalmente diferente vive a Bélgica. Apesar da vitória na estreia contra o Canadá, o time não fez um bom jogo e na derrota para o Marrocos, a má fase ficou evidente. Inclusive com a repercussão de uma possível briga no vestiário entre os jogadores. O treinador Roberto Martinez terá que mexer no meio. Onana levou o segundo amarelo e está suspenso, com isso Tielemans retorna aos 11 titulares. Já no ataque, Lukaku está recuperado e pode ser surpresa.

Se perder para os croatas, a Bélgica será eliminada da Copa do Mundo ainda na fase de grupos do Mundial. Foto: JACK GUEZ / AFP

Uma das principais esperanças belgas, o meia Eden Hazard afastou qualquer tipo de briga no vestiário após a derrota para o Marrocos. “Não houve nada. Tudo que foi dito? Muita bobagem. Tivemos um bom encontro com todos os jogadores (na terça-feira). O mais importante é se preparar bem para vencer este jogo”, afirmou, dando fim às especulações.

FICHA TÉCNICA

CROÁCIA X BÉLGICA

CROÁCIA - Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Modric, Brozovic e Kovacic; Kramaric, Perisic e Livaja. Técnico: Zlatko Dalic.

BÉLGICA - Courtois; Castagne, Alderweireld e Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel e Carrasco; De Bruyne, Hazard e Batshuayi (Lukaku). Técnico: Roberto Martinez.

Continua após a publicidade

ÁRBITRO - Anthony Taylor (Inglaterra).

HORÁRIO - 12h.

LOCAL - Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan.