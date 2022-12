Após vencer o Brasil nas quartas de final, a seleção da Croácia foi eliminada da Copa do Mundo pela Argentina, em uma goleada de 3 a 0. Mesmo assim, a seleção croata ainda leva para casa um prêmio em dinheiro pago pela Fifa.

Todas as seleções recebem uma parte dos US$ 440 milhões (R$ 2,29 bilhões, em conversão direta) concedidos pela Fifa para os times que se classificaram para o Mundial. Conforme avançam na competição, o valor sobe.

No caso da Croácia, que chegou até a semifinal, o valor será entre US$ 25 milhões (R$ 130,2 milhões) e US$ 27 milhões (R$ 140,7 milhões), a depender da posição que conquistar na disputa pelo terceiro lugar no Mundial.

Luka Modric celebra vitória da Croácia sobre o Brasil na Copa do Mundo 2022 Foto: AP Photo/Pavel Golovkin

O primeiro colocado na competição leva para casa um valor de US$ 42 milhões (R$ 218,8 milhões). Já o segundo lugar recebe US$ 30 milhões (R$ 156,3 milhões).

Na fase de grupos, cada equipe embolsa US$ 9 milhões (R$ 46,9 milhões). Já nas oitavas de final, o valor aumenta para US$ 13 milhões. Ou seja, mesmo perdendo para o Brasil, a seleção da Coreia do Sul levou esse valor para casa. Nas quartas de final, o valor pago foi de US$ 17 milhões (R$ 88,6 milhões), montante embolsado pela seleção brasileira.