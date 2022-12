Croácia x Bélgica: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Croácia e Bélgica se enfrentam nesta quinta-feira, 1º de dezembro, pela terceira e última rodada do Grupo F da Copa do Mundo. A partida será disputada às 12h (horário de Brasília) no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, com transmissão da Rede Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real..

O confronto coloca frente a frente duas das seleções que chegaram a semifinal no Mundial da Rússia, há quatro anos. Na ocasião, os croatas jogaram a final contra a França, mas terminaram o torneio na segunda colocação. Depois de perder os jogos da semi e a disputa pelo terceiro lugar contra a Inglaterra, a Bélgica, encerrou a participação na Copa de 2018 na quarta posição.

Leia também Tata Martino anuncia saída do México após fracasso na Copa: ‘Contrato acabou com o apito final’

Com 4 pontos, a Croácia lidera a chave com saldo de três gols positivo, seguida por Marrocos com o mesmo número de pontos, mas com um gol de saldo a menos. A Bélgica é terceira na chave com uma vitória e uma derrota, na frente apenas do Canadá, que perdeu as duas únicas partidas e já está eliminado da competição.

Croácia e Bélgica se enfrentam nesta quinta-feira pela terceira rodada do Grupo F.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Croácia e BÉlgica será disputada nesta quinta-feira, às 12h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.

ONDE ASSISTIR

Publicidade

A partida terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CROÁCIA: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Modric, Brozovic e Kovacic; Kramaric, Perisic e Livaja. Técnico: Zlatko Dalic.

BÉLGICA:. Courtois; Castagne, Alderweireld e Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel e Carrasco; De Bruyne, Hazard e Batshuayi (Lukaku). Técnico: Roberto Martinez.

QUEM APITA?

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

Assistente 1: Gary Beswick (Inglaterra)

Assistente 2: Andam Nunn (Inglaterra)

Quarto árbitro: Istvan Kovacs (Romênia)

VAR: Marco Fritz (Alemanha)

AVAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Continua após a publicidade

A Croácia venceu a última partida contra o Canadá, por 4 a 1, de virada. Foi a primeira vitória dos croatas na Copa depois de estrearem com um empate sem gols contra o Marrocos. Já a Bélgica vem de derrota para os marroquinos por 2 a 0, resultado que empurrou a equipe treinada por Roberto para a 3º colocação na chave.