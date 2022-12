Pela semifinal! Na tarde desta sexta-feira (9), a Copa do Mundo do Catar começa sua fase de quartas de final. Às 12h, Croácia e Brasil se enfrentam no Estádio da Educação, em Doha, no Catar. O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo, CazéTV no Youtube (Streaming) e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Abrindo a fase de quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Croácia e Brasil voltam a se enfrentar. A partida será o terceiro duelo entre as seleções, em mundiais, e a primeira vez que o confronto acontece no mata-mata. Nos dois jogos anteriores, a seleção brasileira venceu.

Mantendo o mesmo ritmo e nível de jogo em todas as partidas, a Croácia chega para o duelo desta sexta-feira apostando na experiência. Comandada em campo por Modric, de 37 anos, buscará colocar os croatas na segunda semifinal seguida.

Arte Estadão

Pelo lado do Brasil, a aposta é na força coletiva e ofensiva. Apesar de Richarlison já ter feito três gols, Neymar, que voltou de lesão no último jogo, Paquetá e Vini Jr. já marcaram e mostram as diversas maneiras que a seleção tem de chegar até o gol.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Croácia e Brasil acontecerá nesta sexta-feira às 12h (pelo horário de Brasília), no Estádio da Educação, em Doha.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo, CazéTV no Youtube (Streaming) e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

CROÁCIA X BRASIL

CROÁCIA - Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Perisic e Kramaric. Técnico: Zlatko Dalic

BRASIL - Alisson; Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá; Neymar, Raphinha, Vini Jr e Richarlison. Técnico: Tite

QUEM APITA?

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Assistente 1: Stuart Burt (ING)

Assistente 2: Gary Beswick (ING)

VAR: Pol Van Boekel (HOL)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, a Croácia ficou invicta. Depois de estrear empatando com o Marrocos, a seleção superou o Canadá, por 4 a 1, e empatou com a Bélgica, por 0 a 0. Nas oitavas de final, os croatas empataram em 1 a 1 com o Japão e a vaga nas quartas de final foi conquistada nas penalidades, por 3 a 1.

Já o Brasil começou sua caminhada na Copa do Mundo do Catar vencendo a Sérvia, por 2 a 0, e a Suíça, por 1 a 0. Na sequência, os brasileiros perderam para Camarões, por 1 a 0, mas avançaram na primeira colocação da chave. Nas oitavas de final, a seleção brasileira venceu a Coreia do Sul, por 4 a 1, e se garantiu nas quartas de final.