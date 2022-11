Croácia x Canadá: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Publicidade

A Copa do Mundo do Catar segue com mais jogos pela segunda rodada neste domingo (27). Fechando o dia de partidas do grupo F, Croácia e Canadá se enfrentam, às 13h (pelo horário de Brasília) no estádio Internacional Khalifa, em Ar-Rayyan, no Catar. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Após empatar sem gols com o Marrocos na rodada de abertura do grupo F, a Croácia, atual vice-campeã do mundo, entra em campo neste domingo para encarar o Canadá. Comandada por Modric, os croatas buscam a vitória para encaminhar a classificação para as oitavas de final.

Já o Canadá foi superado pela Bélgica na primeira rodada e busca seus primeiros pontos no Catar. Apesar do revés, a equipe canadense apresentou um bom futebol e só não teve melhor desempenho por conta de uma boa atuação do goleiro Courtois.

Arte Estadão

Para tentar superar a segunda equipe que enfrenta na Copa do Mundo, o Canadá, que volta a disputar um mundial da Fifa após mais de 36 anos, aposta em Alphonso Davies, do Bayern de Munique, que perdeu um pênalti no primeiro jogo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Croácia e Canadá acontece neste domingo, às 13h (horário de Brasília), no estádio Internacional Khalifa, em Ar-Rayyan, no Catar.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV, SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

CROÁCIA X CANADÁ

CROÁCIA- Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Brozovic, Modric e Kovacic; Kramaric, Livaja e Perisic. Técnico: Zlatko Dalic

CANADÁ- Borjan; Johnston, Steven Vitória e Miller; Laryea, Hutchinson, Eustáquio, Buchanan, Hoillet e Davies; Jonathan David. Técnico: John Herdman

QUEM APITA?

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguai)

Assistente 1: Nicolás Taran (Uruaguai)

Assistente 2: Martín Soppi (Uruguai)

Quarto árbitro: Kevin Ortega (Peru)

VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira rodada da Copa do Mundo, a Croácia empatou com o Marrocos, em 0 a 0.

Já o Canadá foi derrotado pela Bélgica, por 1 a 0, em seu retorno para as Copas do Mundo após 36 anos.