Croácia e Espanha apostam em veteranos Modric e Joselu em decisão da Liga das Nações

Croácia e Espanha decidem neste domingo, 18, às 15h45 (de Brasília), quem será o campeão da terceira edição da Liga das Nações da UEFA. A decisão será disputada no estádio De Kuip, em Roterdã, na Holanda. Tanto croatas como espanhóis buscam o título inédito da competição, que tem França e Portugal como vencedores das edições anteriores. O jogo terá transmissão de SporTV e ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming.

Algoz do Brasil na Copa do Mundo do Catar e terceira colocada no Mundial, a Croácia chegou à decisão da Liga das Nações depois de eliminar a Holanda na semifinal, com vitória por 4 a 2 na prorrogação. Antes, havia se classificado ao mata-mata depois de liderar o Grupo 1, com 13 pontos, fruto de quatro vitórias, um empate e uma derrota na fase inicial.

A seleção croata engatou cinco vitórias consecutivas na Liga das Nações e é dona do segundo melhor ataque do certame. São 12 gols marcados em sete jogos, média de 1,72. Aos 37 anos, o veterano meio-campista Luka Modric é o astro e maestro da equipe. Saíram de seus habilidosos pés três gols e uma assistência.

“Luka é único, irrepetível em todo o mundo. Ele é um ícone por onde passa”, foi assim que o técnico Zlatko Dalic definiu seu principal jogador. “Ao ser substituído na partida, foi ovacionado por todo o estádio. Ele é incrível”.

Aos 37 anos, Modric continua sendo o maestro da seleção croata Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

O camisa 10 e capitão da Croácia foi protagonista na campanha que levou sua seleção à final. Na semifinal, foi eleito o melhor em campo. Sofreu o pênalti que resultou no primeiro gol, deu a assistência para o terceiro e fechou, em cobrança da marca da cal, o placar diante dos holandeses.

Longevo como poucos e incansável, Modric jogará seu 66º jogo na temporada e evita, por ora, e só falará sobre aposentadoria depois da final. “Agora estou só interessado na Liga das Nações. Só metade do trabalho está feito, vamos pelo título”, avisou.

Continua após a publicidade

O que mantém Modric em alto nível perto de completar 38 anos é “o amor pelo futebol”, segundo ele. “Eu amo futebol e amo o que faço. Esse amor me motiva e dá forças”.

Andarilho da bola é destaque da Espanha

A Espanha alcançou a decisão ao deixar a Itália pelo caminho. A vitória por 2 a 1 sobre os italianos foi conquistada no fim, com gol de Joselu. Na primeira fase, os espanhóis garantiram a liderança de sua chave, o Grupo 2, depois de três vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe ibérica é a atual vice-campeão do torneio. Na edição anterior, foi superada pela França na final.

A seleção espanhola tem a segunda melhor defesa da competição, com apenas seis gols sofridos em sete partidas. Os atacantes Saravia e Álvaro Morata são os artilheiros da equipe ibérica no campeonato, com dois gols cada.

Contra a Itália, quem brilhou foi o atacante José Luis Sanmartín Mato, conhecido como Joselu. Foi ele o autor do gol que garantiu a seleção na decisão. O atleta do Espanyol entrou em campo aos 39 minutos do segundo tempo e precisou de três para decidir o jogo.

Aos 33 anos, Joselu é o talismã da seleção espanhola Foto: JOHN THYS / AFP

Joselu teve somente já veterano, aos 33 anos, a oportunidade de brilhar pela Espanha. Ele estreou na seleção em março passado e, de jogador considerado de segundo escalão, virou o talismã do time treinado por Luis de la Fuente.

Continua após a publicidade

Nascido na Alemanha e naturalizado espanhol, Joselu tem três gols em três jogos pela Espanha. Andarilho da bola, ele vestiu a camisa de 13 times, uma delas do Real Madrid, onde não teve chances. Agora, depois de agarrar com força as oportunidades que lhe foram dadas na seleção, quer brilhar na final da Liga das Nações.

“Eu amo estar aqui. Somos um grupo de 25, o que significa que estou cercado pelo melhor que existe. Todos têm que contribuir, todos são importantes”.

CROÁCIA X ESPANHA

CROÁCIA: Livakovic; Juranovic, Sutalo, Erlic e Sosa; Kovacic, Brozovic e Modric; Pasalic, Kramaric e Perisic. Técnico: Ruslan Rotan.

ESPANHA: Kepa; Carvajal, Nacho Fernández, Laporte e Jordi Alba; Rodri, Fabián Ruiz e Gavi; Asensio, Joselu e Dani Olmo. Técnico: Luis de la Fuente.

Juiz: Felix Zwayer (Alemanha).

Horário: 15h45 (de Brasília).

Continua após a publicidade

Local: Estádio De Kuip, em Roterdã, na Holanda.

TV: SporTV, ESPN e Star+.