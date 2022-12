Croácia x Marrocos: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Croácia e Marrocos duelam neste sábado (17) pelo terceiro lugar na Copa do Mundo do Catar. A partida acontecerá no estádio Internacional Khalifa, às 12h, pelo horário de Brasília. O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo, Casé TV no YouTube (Streaming) e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Adversários no primeiro e no último jogo na Copa do Mundo do Catar. Croácia e Marrocos voltam a se enfrentar depois de 24 dias na busca pelo terceiro lugar no mundial de 2022

Dona dos empates na Copa do Mundo, a Croácia chega para a partida sabendo o que fez no mundial. Com uma vitória, quatro empates e uma derrota, a seleção quase repetiu o feito de 2018, quando chegou na final e foi superada pela França.

Comandada em campo pelo seu meio de campo, a seleção croata aposta em ditar o ritmo durante todo o jogo. Com Brozovic, Modric e Kovacic, a equipe achou um caminho para vencer os seus adversários, nem que seja nas penalidades, e busca estar entre os quatro melhores mais uma vez.

O Marrocos faz a melhor Copa do Mundo de sua história. Mesmo com a derrota na semifinal para a França, a seleção marroquina do mundial do Catar entrou para os livros históricos como a melhor seleção africana em uma Copa.

Apesar disso, a seleção de Bono, Hakimi, Ziyech e En-Nesyri quer mais. Vencer a Croácia, equipe que empatou sem gols na primeira rodada da Copa do Mundo, faria do Marrocos um dos três melhores do mundo em 2022.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Croácia e Marrocos acontecerá neste sábado, às 12h (pelo horário de Brasília), no estádio Internacional Khalifa.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo, Cazé TV no Youtube (Streaming) e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

CROÁCIA X MARROCOS

CROÁCIA - Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovavic, Perisic, Kramaric e Pasalic. Treinador: Zlatko Dalić

MARROCOS - Bono; Hakimi, Yamiq, Saiss e Mazraoui; Ounahi, Amrabat e Amallah; Ziyech, En-Nesyri e Boufal. Técnico: Walid Regragui.

QUEM APITA?

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (CAT)

Assistente 1: Taleb Al Marri (CAT)

Assistente 2: Saoud Ahmed Almaqaleh (CAT)

VAR: Julio Bascunan (Chile)

Quarto árbitro: Raphael Claus (BRA)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, a Croácia começou empatando com o Marrocos, em 0 a 0. Na segunda partida, a equipe superou o Canadá, por 4 a 1, e fechou a primeira fase empatando com a Bélgica, por 0 a 0.

Nas oitavas de final, os croatas empataram com o Japão, em 1 a 1, e venceram nas penalidades por 3 a 1. Nas quartas, a equipe empatou com o Brasil, em 1 a 1, e ficou com a vaga na semifinal ao vencer por 4 a 2 nas penalidades. Já na disputa por um lugar na decisão, a seleção croata perdeu para a Argentina por 3 a 0.

Já o Marrocos abriu sua participação na Copa do Mundo empatando com a Croácia, em 0 a 0. Na sequência, a equipe venceu a Bélgica, por 2 a 0, e superou o Canadá, por 2 a 1.

Nas oitavas de final, os marroquinos empataram em 0 a 0 com a Espanha e ficaram com a vaga ao vencer nos pênaltis por 3 a 0. Nas quartas, a seleção superou Portugal, por 1 a 0. Na semifinal, a equipe perdeu para a França, por 2 a 0.