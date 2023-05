Cruzeiro 0 x 1 Cuiabá: assista aos melhores momentos da partida pelo Brasileirão

O Cruzeiro perdeu grande oportunidade de se aproximar da liderança do Brasileirão, ao perder para o Cuiabá, por 1 a 0, nesta segunda-feira, no encerramento da sétima rodada. O único gol do duelo foi marcado por Deyverson, na reestreia do técnico António Oliveira.

Com o resultado, o Cruzeiro permaneceu na quinta posição, com 12 pontos, atrás de Botafogo (18), Palmeiras (15), Fluminense (13), e Atlético-MG (13). Já o Cuiabá ganhou quatro posições e ficou no 14º lugar, com sete, empuurando o Corinthians (5) para o 18º lugar.