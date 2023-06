Cruzeiro 1 x 0 São Paulo: assista aos gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

O São Paulo continua sem vencer fora de casa no Brasileirão e perdeu a chance de entrar no G-4. O time comandado por Dorival Júnior foi derrotado por 1 a 0 pelo Cruzeiro, neste sábado, na Arena Independência, em jogo válido pela 12ª rodada da competição nacional. O único gol da partida foi marcado por Rafinha, contra, logo no início do primeiro tempo. A partida também foi marcada pelo boa atuação do goleiro Rafael Cabral, responsável por garantir a primeira vitória celeste após cinco rodadas sem vencer. Acompanhe os gols e melhores momentos do jogo: