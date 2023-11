Cruzeiro 2 x 2 Vasco: assista aos gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

Cruzeiro e Vasco parecem fadados a brigar contra o rebaixamento no Brasileirão até a rodada final. Nesta quarta-feira, as equipes se enfrentaram no Mineirão vazio sob obrigação da vitória para ganhar um respiro na tabela. Um triunfo significaria abrir cinco pontos do Bahia, primeiro na degola, mas o empate por 2 a 2 acabou sendo ruim para ambos.