Cruzeiro anuncia demissão do técnico Zé Ricardo após dois meses de trabalho

Após dois meses de trabalho, o técnico Zé Ricardo foi demitido pela diretoria do Cruzeiro neste domingo, um dia após a derrota para o Coritiba, rival direto na briga para escapar do rebaixamento, no sábado. O time mineiro está na zona da degola do Brasileirão, mas tem dois jogos a menos que seus principais rivais.

“O Cruzeiro informa que Zé Ricardo não ocupa mais o cargo de treinador da equipe. Junto com o técnico, deixam o clube o auxiliar Cleber dos Santos e o preparador físico Fábio Eiras. O clube agradece a dedicação e profissionalismo e deseja sucesso na sequência das carreiras dos profissionais”, informou o Cruzeiro, neste domingo.

A equipe mineira informou também que Fernando Seabra, atual técnico da equipe sub-20, vai comandar os treinos do time principal até a definição do substituto de Zé Ricardo.

O emprego de Zé Ricardo já vinha sob ameaça nas últimas rodadas do Brasileirão, em razão da aproximação do time da zona da degola. A derrota por 1 a 0 para o Coritiba, em partida marcada por invasão de campo e briga generalizada entre torcedores dos dois times no estádio Durival Britto, em Curitiba, foi a gota d’água.

Zé Ricardo chegou ao Cruzeiro no início de setembro, no começo do segundo turno do Brasileirão, para ocupar o cargo que era do português Pepa. No total, o treinador comandou o time mineiro por dez jogos, com três vitórias, cinco derrotas e dois empates, num aproveitamento total de 36,66% dos pontos disputados. Esta é a terceira saída de treinadores do time mineiro na temporada 2023. Neste ano, o clube comandado por Ronaldo ainda iniciou sob o comando do uruguaio Paulo Pezzolano.

O Cruzeiro volta a campo contra o Fortaleza, dia 18, em jogo atrasado da 30ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão, às 18h30.