Cruzeiro chega a acordo com Palmeiras e anuncia atacante Wesley

A direção do Cruzeiro confirmou nesta terça-feira a contratação do atacante Wesley, que estava no Palmeiras. O jogador de 23 anos acertou vínculo de quatro anos com o clube mineiro, que comprou 50% dos seus direitos econômicos por R$ 16 milhões.

Trata-se do maior investimento do Cruzeiro nesta janela de transferências até agora. Até então, o clube cuja Sociedade Anônima do Futebol (SAF) é administrada por Ronaldo não havia adquirido atletas junto a outros clubes, o que costuma ser mais custoso. Os reforços já anunciados ou estavam livres no mercado ou chegam por empréstimo.

Wesley, ex-Palmeiras, assinou contrato com o Cruzeiro nesta terça-feira.

Wesley, portanto, se torna a maior aposta cruzeirense para o seu ataque no ano em que volta a disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O time mineiro também terá o Estadual e a Copa do Brasil pela frente em 2023.

Para poder contar com o atacante, o Cruzeiro precisou vencer duelos diretos com Vasco, Red Bull Bragantino e Bahia, que demonstraram interesse pelo atleta. No acerto, o Palmeiras reduziu sua participação nos direitos do jogador, de 70% para 20%.

Revelado pela base do time paulista, Wesley defendeu o Vitória por empréstimo em 2019 e foi integrado ao time principal do Palmeiras no ano seguinte. Desde então, mostrou irregularidade em campo e não chegou a se firmar entre os titulares. No total, disputou 126 jogos pelo time paulista, com 13 gols marcados. Ele tinha contrato com o Palmeiras até o fim de 2025.

Wesley é o nono reforço cruzeirense para a temporada 2023. Antes dele, o clube mineiro acertou com o zagueiro Neris, os laterais William e Igor Formiga, os meio-campistas Mateus Vital, Wallyson, Ramiro e Nikão e o atacante Rafael Bilu.