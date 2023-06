Cruzeiro e Atlético-MG fazem clássico na Série A após quatro anos entre crises e reconstrução

Dez de novembro de 2019. A data marca a última vez que Atlético Mineiro e Cruzeiro se enfrentaram por uma partida da Série A do Campeonato Brasileiro. Em quase quatro anos, o clube atleticano estabeleceu uma hegemonia no futebol estadual, se impôs como favorito nas principais competições do Brasil e da América, e viu o clube celeste amargar a pior crise de sua história. Apesar dos fatores citados, o momento instável da equipe alvinegra e a reconstrução cruzeirense por meio da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) fazem os times chegarem nivelados para o clássico deste sábado, às 18h30, no Mineirão, pela nona rodada do Brasileirão.

O time do Cruzeiro teve um início de temporada ruim e viu o técnico uruguaio Paulo Pezzolano pedir demissão. Apontado como candidato ao rebaixamento, o clube celeste mudou de rota com a chegada do técnico português Pepa e, mesmo com a eliminação nas oitavas da Copa do Brasil para o Grêmio, a torcida acredita que a equipe pode surpreender no Brasileirão. Uma vitória diante do maior rival deixa o adversário para trás pode fazer a equipe terminar a rodada no G-4.

Cruzeiro e Atlético-MG chegam sem favoritos para clássico na Série A depois de quatro anos. Foto: Pedro Souza / Atletico

A mesma coisa não pode ser dita do Atlético-MG. A eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil depois de abrir 2 a 0 no confronto de ida das oitavas de final caiu mal para a torcida. O treinador argentino Eduardo Coudet, que já havia reclamado publicamente da diretoria atleticana na busca por reforços, perdeu a confiança da torcida e balança no cargo. O comandante chegou a ser enquadrado por membros de uma organizada ao deixar o CT do Atlético nesta sexta-feira, colocando ainda mais peso no clássico deste final de semana.

Calvário e reconstrução

Será o primeiro clássico em quase quatro anos que o Cruzeiro chega para jogar de igual para igual com o arquirrival. O clube foi rebaixado para a Série B em 2019, em meio a uma crise financeira, administrativa e política. O então presidente Wagner Pires de Sá, o vice Itair Machado e o diretor geral Sergio Nonato se tornaram alvos de investigação da Polícia Civil e do Ministério Público de Minas Gerais por violações de regras da Fifa e do Profut e outras ações, como a concessão de seguidos aumentos salariais a Itair, afastado do cargo à época. O trio acabou não sendo indiciado pela Polícia Civil.

O clube foi assumido por Sergio Santos Rodrigues em janeiro de 2020. A gestão do presidente foi muito criticada pelos torcedores, especialmente pelas decisões relacionadas ao futebol. O Cruzeiro teve nada menos do que cinco técnicos naquele ano: Adilson Batista, Enderson Moreira, Ney Franco e Luiz Felipe Scolari. Com exceção de Felipão, que já chegou em clima de terra arrasada, nenhum dos outros técnicos conseguiu levar o time à primeira divisão e o Cruzeiro terminou somente em 11º. No ano seguinte, o time brigou para não ir para a Série C e, depois de algumas trocas no comando, encerrou a temporada com Vanderlei Luxemburgo.

Continua após a publicidade

Em dezembro de 2021, o Conselho Deliberativo do Cruzeiro aprovou a criação da SAF e acertou a venda de 90% para Ronaldo Fenômeno por R$ 400 milhões. O negócio sofreu críticas, pelos termos do acordo, porém, foi confirmado ainda no primeiro semestre do ano seguinte. Com o uruguaio Paulo Pezzolano à beira do gramado, o time fez a melhor campanha da história da Série B e conseguiu o acesso com antecipação.

Tríplice coroa, estádio e dívida recorde

Há duas temporadas, o Atlético-MG viveu um ano mágico. Comandado por Cuca, o clube alcançou a inédita tríplice coroa, conquistando o Brasileirão, que não vencia desde 1971, a Copa do Brasil e o Estadual. O time montado pela diretoria tinha como principal pilar o atacante Hulk, artilheiro do País naquele ano, com 36 gols marcados, e contava ainda com nomes importantes, como o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o zagueiro Junior Alonso e o atacante Diego Costa.

Desde então, o Atlético-MG é sempre colocado como um dos favoritos ao título nas competições que disputa, mas enquanto a torcida comemorou novas conquistas Estaduais e se divertiu com a crise celeste, as expectativas de novas conquistas expressivas foram por água abaixo. Assim como na atual temporada, a equipe atleticana também deu adeus à Copa do Brasil nas oitavas de final do ano passado. No Brasileirão, lutou até as rodadas finais para garantir vaga na Libertadores.

O Atlético-MG terá um aliado importante para a sequência da temporada: a Arena MRV. O novo estádio do clube ainda não tem data para receber a primeira partida da equipe, mas já foi inaugurado oficialmente pelo clube. A ideia de construir o estádio partiu do ex-presidente Alexandre Kalil, que entrou em rota de colisão com a Minas Arena, administradora do Mineirão. O terreno foi doado pela família Menin, dona da MRV, que garantiu o naming rights do local. A futura arena atleticana tem capacidade para pouco mais de 46 mil torcedores e o custo das obras é estimado em R$ 950 milhões.

A família Menin sempre foi próxima da política atleticana e passou a financiar o clube em 2020, com os resultados esportivos acontecendo já no ano seguinte. A postura arrojada no mercado, porém, vai de encontro com a dívida do clube. Segundo um estudo divulgado neste ano pela Sports Value, empresa especializada em marketing esportivo, o Atlético-MG tem um passivo de R$ 1,57 bilhão, o maior do futebol brasileiro.