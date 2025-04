Cruzeiro é surpreendido pelo Mushuc Runa e continua zerado na Sul-Americana; veja memes

A situação do Cruzeiro piorou na Sul-Americana. O time foi surpreendido pelo modesto Mushuc Runa, do Equador, e acabou derrotado pelo placar de 2 a 1, em pleno Mineirão, em Belo Horizonte.

Orejuela colocou o time equatoriano na frente aos 29 minutos de jogo. Já o gol de empate veio em uma cobrança de pênalti, de Gabigol, aos 22 da segunda etapa, depois de uma marcação confusa do VAR. O zagueiro Bentaberry, porém, fez o gol da vitória do Mushuc Runa.

Bryan Bentaberry marcou o gol da vitória do time equatoriano no Mineirão. Foto: Douglas Magno/AFP

Com o resultado, o Cruzeiro segue na lanterna do Grupo E ainda zerado, enquanto o rival é líder com seis pontos e 100% de aproveitamento. O duelo foi disputado com o estádio completamente vazio por conta de uma punição imposta pela Conmebol, por causa do uso de sinalizadores pelos torcedores do clube no jogo contra o Lanús, na semifinal da Sul-Americana do ano passado.

O duelo começou movimentado, com o Cruzeiro se lançando ao ataque, mas viu o rival abrir o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Orejuela recebeu a bola na pequena área, tentou de primeira, mas parou em grande defesa de Cássio, mas foi esperto e aproveitou o rebote para completar para o gol.

Publicidade

O segundo tempo foi ainda mais movimentado. Aos 21 minutos, depois de uma marcação confusa de pênalti em cima de Dudu. Inicialmente, o árbitro não marcou penalidade e precisou ir ao VAR para rever o lance. Somente então, foi marcado o pênalti. Gabigol empatou.

O empate durou apenas dez minutos. Aos 31, o time equatoriano deu mais um banho de água fria no Cruzeiro ao marcar o gol da vitória. Depois de um escanteio cobrado na área, Fabrício Bruno afastou, mas a bola foi cruzada novamente na área e Bentaberry apareceu sozinho para mandar a bola para o fundo da rede.

Com mais três pontos, o Mushuc Runa bateu os mineiros por 2 a 1, no Mineirão, e se isola na liderança do Grupo E, com seis pontos. Union Santa Fe e Palestino têm três cada. Na próxima rodada, os equatorianos recebem os argentinos, enquanto o Cruzeiro visita os chilenos.