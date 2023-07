Cruzeiro ganha do Vasco com golaço de falta e entra na briga pelo G-4 do Brasileiro

Com um belo gol de falta de Machado no primeiro tempo, o Cruzeiro venceu o Vasco por 1 a 0 em São Januário e entrou na briga pelo G-4 do Campeonato Brasileiro. Em uma partida com poucas emoções nesta 14ª rodada, a bola parada sacramentou o resultado no Rio, em partida com portões fechados e que aumentou ainda mais a crise vivida pelo clube carioca, amargando a zona de rebaixamento.

A derrota mantém o time do técnico interino William Batista com apenas nove pontos, correndo o risco de terminar o final de semana na lanterna do campeonato. O Vasco soma nove derrotas em 14 jogos e aguarda a definição da diretoria para encontrar um novo treinador desde a saída de Maurício Barbieri, há mais de duas semanas. Do outro lado da tabela, o Cruzeiro chega a 21 pontos, entra na briga pelo G-4 e completa três jogos sem perder

Disputando apenas o Brasileirão, o Vasco terá quase 15 dias de trabalhos antes de voltar a campo. O jogo com o América-MG, que seria no próximo fim de semana, precisou ser adiado por causa do calendário inchado dos mineiros. Com isso, os cariocas jogam apenas daqui duas semanas contra o Athletico-PR, novamente em São Januário, pela 16ª rodada - data e horário a definir pela CBF.

Cruzeiro marca de falta e entra na briga pelo G4 do Brasileirão Foto: Staff Imagens/Cruzeiro

Já o Cruzeiro volta aos gramados no próximo domingo, às 11 horas, contra o Coritiba na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 15ª rodada.

O Vasco entrou em campo sem a sua torcida neste sábado. Isso porque a partida contra o Cruzeiro foi a segunda da punição de quatro jogos imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no julgamento desta semana. Punido por arremessos de objetos em campo e confronto com a polícia, o clube carioca também jogará sem torcida em São Januário contra o Athletico-PR e o Grêmio.

A penalidade aumenta a tensão na fase complicada que o Vasco atravessa dentro de casa. Nos três jogos disputados em São Januário, o clube perdeu os três - a única vitória como mandante ocorreu no estádio Luso-Brasileiro, por 1 a 0, contra o Cuiabá. Por isso, precisando do resultado positivo, o técnico interino William Batista já escalou o time carioca com as estreias do zagueiro Maicon e do atacante Serginho.

Continua após a publicidade

Com formações espelhadas (4-3-3), Vasco e Cruzeiro iniciaram o confronto com muita troca de passes, mas sem tanta intensidade. A primeira grande chance do primeiro tempo ocorreu aos 4 minutos, com lançamento longo pela esquerda. Gabriel Pec recebeu em velocidade, jogou na frente e bateu cruzado para o time da casa, mas a bola passou raspando a trave de Rafael Cabral.

Em um jogo de poucas emoções, o gol do Cruzeiro veio no último minuto da primeira etapa. Em cobrança de falta no bico da grande área, pela esquerda, o Vasco posicionou a sua barreira com apenas dois jogadores, confiando que viria um cruzamento para o meio. Esperto, o volante Machado arriscou um chute no ângulo do goleiro Léo Jardim, aos 48 minutos, para abrir o placar em São Januário.

Sem trocar os jogadores, William Batista mexeu na postura do Vasco em campo para o segundo tempo. Muito mais agressivo, o time carioca quase abriu o placar já aos seis minutos. Matheus Carvalho recebeu de Léo Pelé, girou e encontrou Gabriel Pec livre pela esquerda. O atacante soltou uma bomba de primeira e obrigou a grande defesa de Rafael Cabral.

A grande chance animou o time da casa, que passou a controlar o jogo, mantendo a posse de bola no campo de ataque, mas com dificuldade para reverter a superioridade em finalizações no gol. William Batista apostou nos reservas para ganhar fôlego novo e quase deu resultado aos 35. Pedro Raul descolou da marcação e cruzou na medida para Rayan, mas o atacante, livre, testou por cima da meta.

Por causa da pressão do time da casa, Pepa precisou mexer na formação do Cruzeiro duas vezes. Primeiro, tirou Wesley para colocar o volante Neto Moura, ganhando uma marcação mais forte no meio de campo. A alteração surtiu efeito contrário e o Vasco cresceu no jogo. Com isso, o treinador acionou o experiente centroavante Gilberto no banco de reservas, buscando segurar mais a bola no ataque.

Contudo, a vitória do Cruzeiro poderia ter ido por água abaixo aos 39 minutos. Em arremesso de lateral direto pra área, a marcação mineira não cortou e a bola sobrou dentro da pequena área para Rayan. O atacante dominou e ajeitou para bater, mas Gabriel Pec entrou na frente e bateu para fora, cara a cara com o goleiro Rafael Cabral. Na resposta do time mineiro, Bruno Rodrigues saiu sozinho em contra-ataque e bateu no peito de Léo Jardim.

Continua após a publicidade

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 1 CRUZEIRO

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, Capasso e Léo; Mateus Carvalho (Carabajal), Marlon Gomes (Jair) e Orellano (Alex Teixeira); Gabriel Pec, Erick Marcus (Rayan) e Serginho (Pedro Raul). Técnico: William Batista (interino).

CRUZEIRO - Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Kaiki (Paulo Vitor); Matheus Jussa, Machado e Mateus Vital (Gilberto); Wesley (Neto Moura), Bruno Rodrigues e Stênio (Robert). Técnico: Pepa.

GOL - Machado, aos 48 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Carvalho e Capasso (Vasco); Kaiki, Robert e William (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF).

Continua após a publicidade

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio (RJ).