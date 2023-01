Cruzeiro passa sufoco, mas bate Patrocinense na estreia do Campeonato Mineiro

O Cruzeiro fez um bom primeiro tempo neste sábado, em duelo com o Patrocinense, e tirou boas impressões de alguns de seus reforços, mas passou por momentos de sufoco antes de assegurar a vitória por 2 a 1, no Pedro Alves do Nascimento. O triunfo na primeira partida oficial da temporada, válida pela rodada inicial do Campeonato Mineiro, teve gols do estreante Nikão e de Bruno Rodrigues, antes de Cristiano Robert diminuir. O empate quase saiu nos minutos finais. Em um recuo precipitado de Lucas Oliveira, Rafael evitou o gol contra e gerou um tiro livre direto para o Patrocinense, que não converteu.

O Cruzeiro levou 10 de seus 14 reforços para Patrocínio, e cinco começaram como titulares: Igor Formiga, Ramiro, Rafael Bilu, Nikão e Wesley. Alguns deles foram distribuídos de forma pouco previsível na escalação montada pelo treinador Paulo Pezzolano, que não esteve presente na partida pois cumpre suspensão recebida no estadual do ano passado. O auxiliar Martin Varini foi o responsável pelo comando técnico no banco de reservas .

O versátil Ramiro, que já jogou como volante, lateral-direito e até atacante em outros clubes pelos quais passou, foi colocado na função de zagueiro pela direita, em uma linha de três ao lado de Oliveira e Eduardo Brock. Apesar disso, apareceu no ataque em momentos nos quais o time assumia uma disposição ofensiva. O atacante Rafael Bilu foi escalado como ala esquerda e Igor Formiga pela direita; Neto Moura e Ian Luccas, que está no clube emprestado pela Ferroviária e integrava o elenco sub-20, se posicionaram na contenção do meio de campo.

Cruzeiro estreou com vitória no Campeonato Mineiro.

Apesar de ter muitos jogadores novos do elenco em campo, o Cruzeiro mostrou sintonia e envolveu o Patrocinense logo no início. Marcou pressão na saída de bola adversária e foi daí que se originou o primeiro gol, em lance iniciado com uma roubada de bola e encerrada com um chute efetuado pelo estreante Nikão da entrada da área. O segundo gol foi de pênalti, convertido por Bruno Rodrigues aos 16 minutos, após falta sofrida por Wesley dentro da área.





O restante da primeira etapa foi vivido tranquilamente pelos cruzeirenses, que até viram o Patrocinense finalizar, porém sem levar perigo. O início do segundo tempo, contudo, mudou esse panorama, pois, aos sete minutos, Cristiano se jogou de peito na bola para concluir cruzamento de Gabriel Galhardo e empatou o jogo. A queda de rendimento fez Varini promover mais estreias no cruzeiro. Trocou Ramiro e Nikão por Wallisson e Mateus Vital, respectivamente.

Em seus primeiros minutos com a camisa celeste, Wallisson quase fez um golaço. Tocou para Bidu e se projetou pelo lado da direito da área. Ao receber de volta, dominou, aplicou um chapéu no marcador e acertou a bola no ar, mas o goleiro Adilson fez a defesa. Vital também entrou bem, mas sentiu uma pancada na perna esquerda e foi substituído por Daniel Junior após pouco mais de 20 minutos em campo. Entre os reforços, o atacante Davó e os zagueiros Neris e Reynadlo não saíram do banco.

Sem a eficiência ofensiva que demonstrou no início, o Cruzeiro ainda passou sufoco nos minutos finais por causa de um erro de Lucas Oliveira. Aos 45 minutos, o zagueiro recuou muito forte para o goleiro Rafael Cabral, que estava adiantado e correu desesperadamente para se jogar ao chão e salvar a bola de cima da linha.

Como o goleiro tocou a bola com a mão após um passe de seu companheiro de defesa, o árbitro marcou tiro livre indireto por recuo. Todos os jogadores do Cruzeiro se posicionaram dentro do gol, já que a falta foi cobrada em cima da linha da pequena área, e conseguiram evitar que a finalização de Rafael Furlan entrasse.

FICHA TÉCNICA

PATROCINENSE 1 X 2 CRUZEIRO

PATROCINENSE - Adilson; Emerson (Lucão), Alan Ferreira, Léo Alves e Rafael Furlan; Sabino (Evair), Lucas Hulk (Gabriel Galhardo) e Daniel Costa (Marquinhos do Sul); Gleissinho, Neto Costa e Léo Santos (Cristiano). Técnico: Thiago Oliveira.

CRUZEIRO - Rafael Cabral; Ramiro (Wallisson); Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Igor Formiga (Wesley Gasolina), Neto Moura, Ian Luccas, Nikão (Mateus Vital, depois Daniel Junior) e Rafael Bilu (Marquinhos Cipriano); Wesley e Bruno Rodrigues. Técnico: (substituindo Paulo Pezzolano, suspenso).

GOLS - Nikão, aos sete, e Bruno Rodrigues,aos 16 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Hulk, Rafael Furlan e Neto Costa (Patrocinense); Ramiro, Neto Moura e Nikão (Cruzeiro).

CARTÃO VERMELHO - Thiago Oliveira.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio.