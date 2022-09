Cruzeiro prepara festa da volta para a primeira divisão em jogo desta quarta-feira contra o Vasco

O primeiro time a conquistar o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro pode sair nesta quarta-feira, no duelo entre Cruzeiro e Vasco, em jogo marcado para as 21h, no Mineirão, pela 31ª rodada da competição. Diferentemente da equipe celeste, o Vasco ainda busca se firmar no G-4 - zona de acesso. O esperado confronto em Minas Gerais já tem assegurado 55 mil torcedores, número de ingressos vendidos, segundo a direção do clube de Belo Horizonte.

Após três temporadas afundado na Série B e sem muitas perspectivas, o Cruzeiro teve o apoio do seu ídolo Ronaldo Fenômeno, que comprou 90% das ações do clube através da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), injetou R$ 400 milhões na equipe e mudou toda a sua gestão, de modo a colocar a equipe de volta aos trilhos. Se a vitória acontecer, o Cruzeiro consuma o acesso faltando sete jogos para o fim da competição.

O Cruzeiro não perde há 13 rodadas na Série B. Como mandante, ainda está invicto, com 13 triunfos e dois empates. O time está na liderança da disputa, com 65 pontos, muito à frente de seus adversários. Se vencer nesta quarta, vai aos 68 pontos e garante, de forma matemática, sua volta para a Série A de 2023. Depois, tem ainda todas as condições de confirmar o título da temporada. Dos integrantes do G-4, o Vasco é quem mais está ameaçado. O rival carioca é o quarto colocado, com 48 pontos, e precisa ganhar para não correr nenhum risco de perder a posição.

Ronaldo, em visita à Toca da Raposa 2: dono do Cruzeiro pode cumprir promessa de levar o time de volta ao Brasileirão contra o Vasco Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Na história, Cruzeiro e Vasco já se enfrentaram em 80 oportunidades, com 31 vitórias do time mineiro, 21 do time do Rio e 28 empates. O retrospecto foi construído em grandes clássicos nacionais, tanto pelo Brasileirão quanto em outras competições, como a Copa do Brasil. Na última rodada, os mineiros venceram o CRB por 2 a 0, em Maceió (AL), enquanto os cariocas bateram o lanterna Náutico, por 4 a 1, em São Januário.

Do lado do Cruzeiro, o técnico Paulo Pezzolano foi absolvido pelo STJD pela expulsão frente ao Grêmio e poderá comandar o time do banco de reservas. Além dele, os poupados Zé Ivaldo, Matheus Bidu, Jajá e Edu também vão retornar ao time. João Paulo, com dores na coxa, deve ser preservado. Já Waguininho não tem sido aproveitado pelo treinador e não será relacionado novamente.

Mesmo assim, há uma dúvida no meio-campo entre Geovane ou Wesley Gasolina e outra no ataque entre Jajá e Luvannor. “Eles (vascaínos) vêm para uma final, e nós temos de jogar esta final também, vencer para coroar todo o trabalho do ano. É o jogo mais importante até agora”, avaliou o zagueiro Eduardo Brock. Ronaldo estará presente no Mineirão. O gestor do clube prometeu que esse dia chegaria quando assinou a papelada para ser dono do Cruzeiro. Na temporada passada, ele também conseguiu subir o Valladolid, clube que é dono na Espanha.

No Vasco, o técnico Jorginho indicou que manterá a base das últimas partidas. No entanto, tem oito pendurados com amarelo. São eles: Andrey, Anderson Conceição, Alex Teixeira, Danilo Boza, Quintero, Matheus Barbosa, Nenê e Thiago Rodrigues.

O único desfalque é o meia Carlos Palácios, com dores na coxa direita. Ele foi vetado. De resto, todos estão liberados. “Quando se trata de duas equipes gigantes, tudo é possível. Não é impossível ganhar do Cruzeiro lá. Estão em um grande momento, mas precisamos ganhar para dar continuidade ao nosso trabalho. Vai ser difícil para eles também. Quero fazer gol, mas o mais importante é o Vasco não perder”, disse Jorginho.

O retrospecto, porém, joga contra o Vasco, que perdeu seus últimos sete jogos fora de casa. Na 29ª rodada, o time foi derrotado pelo Grêmio, por 2 a 1, em Porto Alegre.