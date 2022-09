Cruzeiro provoca rival Atlético-MG após acesso à Série A: ‘Menor parte de Minas’

O Cruzeiro não demorou para começar com as provocações ao rival Atlético-MG após a confirmação do retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe celeste garantiu a classificação ao ganhar do Vasco, por 3 a 0, na noite desta quarta-feira, no Mineirão.

Pelas redes sociais, o Cruzeiro emitiu uma “nota” para comemorar a volta para a elite do futebol brasileiro. O Atlético-MG tem sido alvo de brincadeiras de adversários ao longo do ano pela emissão de notas de repúdio com críticas à arbitragem e outras reclamações afins.

“O Cruzeiro vem, sem indignação ou repúdio, comemorar com veemência seu retorno à Série A. É absolutamente inaceitável que qualquer brasileiro que ame o futebol, exceto uma menor parte de MG, não esteja neste momento também feliz com esse retorno”, iniciou o clube celeste em sua manifestação irônica.

Jogadores do Cruzeiro se divertem com maca móvel no Mineirão. Foto: Yuri Edmundo/ EFE

“A Nação Azul tem ultrapassado qualquer limite razoável de demonstração de amor por um clube de futebol e isso precisa ser registrado pelas autoridades e imprensa. Por fim, de forma clara, não mais aceitaremos que qualquer não aceitação seja aceita. VOLTEI!”, finalizou o Cruzeiro.

Com a vitória sobre o Vasco, o Cruzeiro chegou a 68 pontos somados em 31 jogos. O quinto colocado Londrina possui 45, e o cruz-maltino, 48. Com a distância, matematicamente, a equipe celeste se tornou inalcançável e, assim, conquistou o acesso antecipado, dado que paranaenses e cariocas ainda se enfrentam nesta Série B.

RONALDO E EDU

Ronaldo sabe que muitos clubes vêm sofrendo com o efeito sanfona de subir e na temporada seguinte cair e não quer que isso ocorra com o Cruzeiro. O planejamento é voltar à elite para nunca mais sair, por isso prevê um trabalho árduo com a complicada dificuldade financeira pela qual o clube passa.

“A gente vai falar sobre isso (montagem do grupo de 2023) na hora certa, hoje é só comemorar o acesso matemático”, repetiu. “Não podemos esquecer a imensa dificuldade financeira que estamos atravessando. “Mas a gente vai dar um jeito, contamos com uma equipe talentosa demais, que valorizou nosso sacrifício com esforço e talento.”

Ronaldo comemora retorno do Cruzeiro à elite do futebol nacional Foto: Yuri Edmundo/ EFE

Artilheiro do Cruzeiro na Série B, agora com 10 gols, o atacante Edu também valorizou demais o trabalho realizado pelo clube na temporada. “Primeiro, estou muito satisfeito, orgulhoso de tudo que a gente fez no ano. Quando chegamos, era uma fase delicada do clube, do torcedor, muitos jogadores eram desconhecidos, mas desde início sabíamos quanto a torcida merecia”, enfatizou.

E seguiu com sua comemoração, agradecendo a Ronaldo e ao esforço dos companheiros. “A camisa do Cruzeiro é pesada, gigante. Colocamos na cabeça que um só não faria a diferença, e sempre ficamos pensando no coletivo. Com muita luta, suor, tinha dia que a gente não aguentava mais no treino e gritava: ‘vamos, vamos’. (O acesso) É fruto do que a gente vem fazendo desde o dia 4 de janeiro. Abrimos mão de muita coisa por esse momento. É um dia para a história de todo cruzeirense. Temos de agradecer ao Ronaldo, à SAF, tudo que vêm fazendo pela gente. O resultado é isso aí, essa bela festa. Agora é comemorar.”