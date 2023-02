Cruzeiro vence Caldense fora de casa e encaminha classificação no Mineiro

Efetivo no primeiro tempo, o Cruzeiro conquistou uma importante vitória na abertura da sétima e penúltima rodada do Campeonato Mineiro. Na tarde desta quinta-feira, visitou a Caldense, no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas (MG), e venceu por 2 a 1, com gols de Daniel Júnior e Bruno Rodrigues. Patrick descontou no segundo tempo com golaço de bicicleta, mas a reação parou por aí, já que os mandantes ficaram com um a menos devido a expulsão de Suéliton.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou a 11 pontos e se aproximou da classificação, assumindo a liderança do Grupo C. Já a Caldense segue com apenas quatro pontos, em segundo do Grupo B, e ainda corre riscos de rebaixamento.

Os dois times tiveram chances no primeiro tempo, mas o Cruzeiro foi quem dominou na maior parte. As chances da Caldense foram criadas nos primeiros minutos, com Patrick, de cabeça, e Alyson, que tentou por cobertura, mas parou em boa defesa de Rafael.

Staff Images / Cruzeiro Foto: @WagnerSidneySilva

Mas quando o Cruzeiro chegou, foi efetivo. Aos 16 minutos, Daniel Júnior saiu na cara do gol, limpou bem o adversário e deu um toquinho por cima do goleiro. Depois, Daniel ainda sofreu um pênalti após o árbitro rever o lance no VAR. Aos 36, Bruno Rodrigues cobrou com tranquilidade no lado direito, apenas deslocando o goleiro, para ampliar.

Na volta para o segundo tempo, a Caldense esboçou reação quando o zagueiro Patrick fez um golaço. Aos 18 minutos, após cobrança de falta, a bola ficou viva no alto e ele completou com uma bicicleta.

O jogo seguiu equilibrado, mas aos 35 minutos, após nova revisão do VAR, o árbitro expulsou Suéliton por falta em Daniel Júnior. Inicialmente, o jogador da Caldense tinha recebido apenas amarelo. Com um a menos, os mandantes não conseguiram manter o ritmo e foram mesmo derrotados por 2 a 1.

Continua após a publicidade

A oitava e última rodada será realizada de forma completa no sábado (4), às 16h30. O Cruzeiro recebe o Democrata SL, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), enquanto a Caldense visita o Pouso Alegre, no Manduzão, em Pouso Alegre (MG).

FICHA TÉCNICA

CALDENSE 1 X 2 CRUZEIRO

CALDENSE - Elisson; Patrick, Suéliton e Lula (Mayco Félix); Ronaldo, Kayo (Aruá), Fabrício Bigode e Alyson; Erick Salles (Guilherme Martins), Bruninho (Baianinho) e Aslen (Luisinho). Técnico: Thiago Oliveira.

CRUZEIRO - Rafael Cabral; Oliveira, Neris (Machado) e Reynaldo; Wallisson (Mateus Vital), Ian Luccas (Ramiro), Neto Moura (Matheus Jussa), Daniel Junior (Stênio), Bruno Rodrigues e Kaiki; Gilberto. Técnico: Paulo Pezzolano.

GOLS - Daniel Júnior, aos 16, e Bruno Rodrigues, aos 36 minutos do primeiro tempo. Patrick, aos 18 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Murilo Francisco Misson Júnior.

Continua após a publicidade

CARTÕES AMARELOS - Patrick, Lula e Aruá (Caldense). Neris e Bruno Rodrigues (Cruzeiro).

CARTÃO VERMELHO - Suéliton (Caldense).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas (MG).