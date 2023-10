Cruzeiro x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Mineirão recebe neste domingo, 1, um clássico pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro: Cruzeiro e América-MG se enfrentam em busca da recuperação na tabela. Os donos da casa querem voltar a zona de classificação à Sul-Americana, enquanto os visitantes, na 19ª colocação, precisam da vitória para se manterem vivos na luta contra o rebaixamento.

Ainda em início de trabalho, Zé Ricardo contará com um reforço para o duelo: Luciano Castán, suspenso contra o Fluminense, retorna para reforçar a zaga. Fabián Bustos, por sua vez, terá que lidar com desfalques: Emmanuel Martínez, Felipe Azevedo e Iago Maidana, todos castigados com cartões no duelo com o Vasco, não entrarão em campo.

Uma vitória leva o Cruzeiro à 12ª colocação, posição que classificaria à Sul-Americana. Já o América-MG, com 17 pontos, se manteria em 19ª e teria que torcer por um tropeço do Santos, em 18º e com 24, contra o Vasco, para se manter próximo ao alvinegro.

Cruzeiro x América: onde assistir. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Belo Horizonte (MG).

: Belo Horizonte (MG). ESTÁDIO : Mineirão.

: Mineirão. DATA : 01/10/2023.

: 01/10/2023. HORÁRIO: 16h00 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

Globo (TV aberta, para Minas Gerais).

Premiere (Pay-per-view).

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CRUZEIRO : Rafael Cabral; William, Luciano Castán, Neris e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva e Mateus Vital; Arthur Gomes (Nikão), Bruno Rodrigues e Wesley. Técnico : Zé Ricardo.

: Rafael Cabral; William, Luciano Castán, Neris e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva e Mateus Vital; Arthur Gomes (Nikão), Bruno Rodrigues e Wesley. : Zé Ricardo. AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Danilo Avelar (Daniel Borges), Ricardo Silva, Burgos e Nicolas; Breno, Juninho e Benítez (Javier Méndez), Rodriguinho, Mastriani e Pedrinho. Técnico: Fabián Bustos.

ÚLTIMOS RESULTADOS