Cruzeiro x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

A quinta rodada do Campeonato Mineiro termina nesta quinta-feira com um clássico entre Cruzeiro e América-MG, marcado para as 20 horas, no Mineirão. Donos de campanhas bastante parecidas, os rivais vão a campo em buscar de dar um passo importante rumo à classificação para as semifinais do Estadual. Os cruzeirenses estão com com 10 pontos no Grupo A, mesma quantidade que os americanos têm no Grupo C.

Este é o segundo clássico disputado pelo Cruzeiro em duas semanas. No dia 3 de fevereiro, o time comandado pelo técnico argentino Nicolás Larcamón venceu o Atlético-MG por 2 a 0, com gols de João Pedro e Zé Ivaldo, na Arena MRV. O América vai enfrentar os atleticanos apenas na sétima e penúltima rodada.

Cruzeiro e América-MG disputam clássico nesta quinta-feira, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Foto: Arte/Estadão

CRUZEIRO X AMÉRICA-MG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO MINEIRO

DATA : 15/02 (quinta-feira).

: 15/02 (quinta-feira). HORÁRIO : 20 horas (horário de Brasília).

: 20 horas (horário de Brasília). LOCAL: Mineirão, em Belo Horizonte.

ONDE ASSISTIR CRUZEIRO X AMÉRICA-MG AO VIVO

SporTV (TV fechada)

(TV fechada) Premiere (pay-per-view).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO

CRUZEIRO - Rafael Cabral; William, João Marcelo, Neris e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Robert e Arthur Gomes; Matheus Pereira e Juan Dinenno. Técnico: Nicolás Larcamón.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO AMÉRICA-MG

AMÉRICA-MG - Dalberson; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucas Kal e Marlon Lopes; Alê, Juninho e Moisés; Vitor Jacaré, Fabinho (Felipe Azevedo) e Renato Marques. Técnico: Cauan de Almeida.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CRUZEIRO E AMÉRICA-MG

09/02 - Cruzeiro 3 x 0 Patrocinense - Campeonato Mineiro

3 x 0 Patrocinense - Campeonato Mineiro 07/02 - América-MG 2 x 0 Uberlândia- Campeonato Mineiro