Cruzeiro x Athletic: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Cruzeiro começou bem o Campeonato Mineiro de 2024 ao vencer o Villa Nova fora de casa por 2 a 1. Agora a missão será como mandante, mas longe do palco tradicional. Em Sete Lagoas, o time celeste encara o Athletic Club de São João del Rei neste sábado, dia 27, às 16h30 (de Brasília).

A missão não será das mais tranquilas para o Cruzeiro. O Athletic tem recebido um bom investimento e iniciou o Estadual batendo o Ipatinga. O conjunto celeste está no Grupo A, junto com Itabirito, Tombense e Ipatinga. O time de São João del Rei aparece no Grupo C, com América-MG, Patrocinense e Democrata de Governador Valadares.

CRUZEIRO x ATHLETIC: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO MINEIRO

DATA : 27/01 (sábado).

: 27/01 (sábado). HORÁRIO : 16h30 (horário de Brasília).

: 16h30 (horário de Brasília). LOCAL: Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Cruzeiro e Athletic se enfrentam neste sábado em Sete Lagoas. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR CRUZEIRO x ATHLETIC AO VIVO

SporTV

Premiere

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Neris, Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Silva, Ian Luccas (Japa), Matheus Pereira e Robert; Arthur Gomes e Dinenno. Técnico: Nicolás Larcamón.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATHLETIC

ATHLETIC: Jefferson; Ynaiã, Danilo, Edson e Yuri; Fumaça, Torrão e Wallisson; Robert (Jonathas), David Braga e Douglas Pelé (Rafael Conceição). Técnico: Rodrigo Santana.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CRUZEIRO E ATHLETIC

24/01 - Villa Nova 1 x 2 Cruzeiro

24/01 - Athletic 2 x 1 Ipatinga